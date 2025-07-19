Хау уверен, что Исак не покинет "Ньюкасл"

Наставник "Ньюкасла" Эдди Хау выразил уверенность, что нападающий Александер Исак не покинет "Сент-Джеймс Парк" этим летом.

В последние дни резко усилились слухи насчет возможного ухода Исака из "Ньюкасла". Утверждалось, что "Ливерпуль" сделал свой запрос насчет Александера.



Исак неожиданно не попал в заявку "Ньюкасла" на проигранный товарищеский матч против "Селтика" в субботу (4:0), однако Хау дал ясно понять, что его бомбардир никуда не собирается.



"Это было мое решение. Он приехал в Глазго с нами, но я решил отправить его назад домой из-за спекуляций вокруг него".



"Меньше всего он хотел сидеть на трибуне и смотреть, это было бы несправедливо к нему. Но я уверен, что он будет игроком "Ньюкасла" к концу трансферного она", — цитирует Хау Sky Spors.