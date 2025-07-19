Франк: "Мбемо заслуживает перехода"

Бриан Мбемо и Томас Франк Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк считает, что его бывший подопечный по "Брентфорду" Бриан Мбемо заслуживает перейти в большой клуб.

Накануне "Манчестер Юнайтед", наконец, договорился с "Брентфордом" о компенсации за Мбемо в размере 71 миллиона фунтов, включая бонусы.

Франк и Мбемо вместе провели в "Брентфорде" шесть лет, и Томас чувствует, что "пчелы" поступают правильно, отпуская Бриана.

"Я бы хотел говорить об игроках, которые есть в "Тоттенхэме". Бриан — великолепный игрок".

"Думаю, он заслуживает перехода, куда бы он ни отправился. Когда проводишь с игроком так много времени, ты желаешь ему всего наилучшего", — цитирует Франка Sky Sports.




Метки Брентфорд, Манчестер Юнайтед, Мбемо, Франк

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2025 20:00

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