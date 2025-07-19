Франк: "Мбемо заслуживает перехода"

Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк считает, что его бывший подопечный по "Брентфорду" Бриан Мбемо заслуживает перейти в большой клуб.

Накануне "Манчестер Юнайтед", наконец, договорился с "Брентфордом" о компенсации за Мбемо в размере 71 миллиона фунтов, включая бонусы.



Франк и Мбемо вместе провели в "Брентфорде" шесть лет, и Томас чувствует, что "пчелы" поступают правильно, отпуская Бриана.



"Я бы хотел говорить об игроках, которые есть в "Тоттенхэме". Бриан — великолепный игрок".



"Думаю, он заслуживает перехода, куда бы он ни отправился. Когда проводишь с игроком так много времени, ты желаешь ему всего наилучшего", — цитирует Франка Sky Sports.