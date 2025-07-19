"Ливерпуль" уверен в приобретении Экитике

"Ливерпуль" уверен в достижении компромисса с немецким "Айнтрахтом" насчет приобретения Уго Экитике.

"Ливерпуль" уже согласовал условия личного контракта с Экитике, но выдвинутое в устной форме стартовое предложение "красных" в 70 миллионов фунтов было отклонено.



По информации talkSPORT, "Айнтрахт" оценивает Экитике в 77 млн. фунтов, однако с наступлением уикенда два клуба остались за столом переговоров, и у "Ливерпуля" уже появилась уверенность насчет заключения сделки.



Sky Sports добавляет, что стороны, вероятно, сойдутся на компенсации в 75 млн. фунтов за 23-летнего француза, который забил 22 гола в 48 матчах минувшего сезона.