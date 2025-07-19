"Ливерпуль" уверен в приобретении Экитике
"Ливерпуль" уверен в достижении компромисса с немецким "Айнтрахтом" насчет приобретения Уго Экитике.
"Ливерпуль" уже согласовал условия личного контракта с Экитике, но выдвинутое в устной форме стартовое предложение "красных" в 70 миллионов фунтов было отклонено.
По информации talkSPORT, "Айнтрахт" оценивает Экитике в 77 млн. фунтов, однако с наступлением уикенда два клуба остались за столом переговоров, и у "Ливерпуля" уже появилась уверенность насчет заключения сделки.
Sky Sports добавляет, что стороны, вероятно, сойдутся на компенсации в 75 млн. фунтов за 23-летнего француза, который забил 22 гола в 48 матчах минувшего сезона.
19.07.2025 19:00
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75 лимонов за очередного нонаме, остановите этот мешок
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Очень жаль. Надеюсь кнч, что заиграет, но по всем статам хуже Дарвина выглядит
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Черный Крауч за 100 лямов.
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