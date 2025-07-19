"Ливерпуль" уверен в приобретении Экитике

Уго Экитике "Ливерпуль" уверен в достижении компромисса с немецким "Айнтрахтом" насчет приобретения Уго Экитике.

"Ливерпуль" уже согласовал условия личного контракта с Экитике, но выдвинутое в устной форме стартовое предложение "красных" в 70 миллионов фунтов было отклонено.

По информации talkSPORT, "Айнтрахт" оценивает Экитике в 77 млн. фунтов, однако с наступлением уикенда два клуба остались за столом переговоров, и у "Ливерпуля" уже появилась уверенность насчет заключения сделки.

Sky Sports добавляет, что стороны, вероятно, сойдутся на компенсации в 75 млн. фунтов за 23-летнего француза, который забил 22 гола в 48 матчах минувшего сезона.




Метки Айнтрахт, Ливерпуль, Экитике

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2025 19:00

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  1. division 19.07.2025 19:59 # division
    75 лимонов за очередного нонаме, остановите этот мешок

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  2. tigerpool 19.07.2025 19:23 # tigerpool
    Очень жаль. Надеюсь кнч, что заиграет, но по всем статам хуже Дарвина выглядит

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  3. dexter 19.07.2025 19:04 # dexter
    Черный Крауч за 100 лямов.

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