"Лидс" согласовал покупку Штаха
Новичок Премьер-Лиги "Лидс" согласовал приобретение полузащитника немецкого "Хоффенхайма" Антона Штаха.
"Лидс" совершил прорыв в переговорах по Штаху после того, как накануне подписал полузащитника Шона Лонгстаффа из "Ньюкасла" за 12 миллионов фунтов.
По информации Sky Sports, клуб с "Элланд Роуд" заплатит за Штаха, способного сыграть опорного полузащитника или центрального защитника, минимум 17.4 млн. фунтов.
Штах выступает за "Хоффенхайм" с 2023 года. В минувшем сезоне 26-летний немец сыграл 30 матчей в Бундеслиге, включая 29 выходов в стартовом составе.
19.07.2025 18:00
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