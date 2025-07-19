"Лидс" согласовал покупку Штаха

Новичок Премьер-Лиги "Лидс" согласовал приобретение полузащитника немецкого "Хоффенхайма" Антона Штаха.

"Лидс" совершил прорыв в переговорах по Штаху после того, как накануне подписал полузащитника Шона Лонгстаффа из "Ньюкасла" за 12 миллионов фунтов.



По информации Sky Sports, клуб с "Элланд Роуд" заплатит за Штаха, способного сыграть опорного полузащитника или центрального защитника, минимум 17.4 млн. фунтов.



Штах выступает за "Хоффенхайм" с 2023 года. В минувшем сезоне 26-летний немец сыграл 30 матчей в Бундеслиге, включая 29 выходов в стартовом составе.

