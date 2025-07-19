"Арсенал" готов продать трех игроков

Александр Зинченко "Арсенал" готов отпустить трех игроков по постоянному трансферу этим летом.

По информации Sky Sports, этими тремя игроками являются защитник Александр Зинченко и полузащитники Альбер Самби Локонга с Фабиу Виейра.

Зинченко и Локонга уже вступили в заключительные 12 месяцев по своим контрактам, тогда как трудовой договор Виейра истекает через два года.

В минувшем сезоне Зинченко прочно обосновался на скамейке запасных "Арсенала", чему поспособствовав стремительный прогресс юног Майлса Льюис-Скелли.

Локонга и Виейра минувший сезон провели на правах аренды в "Севилье" и "Порту", соответственно.




Метки Арсенал, Виейра, Зинченко, Локонга

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2025 16:00

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  1. bembo 19.07.2025 16:13 # bembo
    вау...и сколько за них выручить?
    зина 10 локонга 10 вийера 15?
    бизнескар

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  2. narcot 19.07.2025 16:04 # narcot
    а джизес их устраивает? как и хуйверц с хуйтинелли

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