"Арсенал" готов продать трех игроков

"Арсенал" готов отпустить трех игроков по постоянному трансферу этим летом.

По информации Sky Sports, этими тремя игроками являются защитник Александр Зинченко и полузащитники Альбер Самби Локонга с Фабиу Виейра.



Зинченко и Локонга уже вступили в заключительные 12 месяцев по своим контрактам, тогда как трудовой договор Виейра истекает через два года.



В минувшем сезоне Зинченко прочно обосновался на скамейке запасных "Арсенала", чему поспособствовав стремительный прогресс юног Майлса Льюис-Скелли.



Локонга и Виейра минувший сезон провели на правах аренды в "Севилье" и "Порту", соответственно.