"Арсенал" готов продать трех игроков
"Арсенал" готов отпустить трех игроков по постоянному трансферу этим летом.
По информации Sky Sports, этими тремя игроками являются защитник Александр Зинченко и полузащитники Альбер Самби Локонга с Фабиу Виейра.
Зинченко и Локонга уже вступили в заключительные 12 месяцев по своим контрактам, тогда как трудовой договор Виейра истекает через два года.
В минувшем сезоне Зинченко прочно обосновался на скамейке запасных "Арсенала", чему поспособствовав стремительный прогресс юног Майлса Льюис-Скелли.
Локонга и Виейра минувший сезон провели на правах аренды в "Севилье" и "Порту", соответственно.
19.07.2025 16:00
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вау...и сколько за них выручить?
зина 10 локонга 10 вийера 15?
бизнескар
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а джизес их устраивает? как и хуйверц с хуйтинелли
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