Отец Вирца поведал, как Слоту удалось заманить Флориана в "Ливерпуль"
Отец атакующего полузащитника Флориана Вирца поведал, как главному тренеру "Ливерпуля" Арне Слоту удалось заманить его сына в мерсисайдский клуб.
В прошлом месяце "Ливерпуль" приобрел Вица у "Байера" по сделке стоимостью 116 миллионов фунтов. В борьбе за Флориана "красные" опередили "Манчестер Сити" и "Баварию".
По словам Вирца-старшего, его сын остался под впечатлением от профессиональных и личных качеств Слота, который четко объяснил Флориану роль в команде.
"Арне Слот произвел впечатление на Флориана на футбольном поле. Также он очень приятный человек".
"Лучшими тренерами для Флориана всегда были те, кто давали ему достаточно свободы. А также те, кто проявляли к нему наибольшую эмпатию".
"Он находит футбол в Англии интересным, потому что в нем важны скорость и динамизм".
"Арне Слот представил свою игровую философию, командную тактику с акцентом на владение и прессинг, а также то, как Флориан сможет использовать свои сильные качества в этих областях".
"Это произвело решительное впечатление на Флориана. Условия для тренировок в "Ливерпуле" тоже очень впечатляют", — сообщил Ханс-Йоаким Вирц Der Spiegel.
19.07.2025 15:00
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Последние комментарии:
Из-за таких как подзалупаль рынок становится неадекватным
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Камаз деньги вывалили - вот как
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За такие бабки от Ливерпуля, он сходу должен ЗМ брать )))
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