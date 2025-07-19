Отец Вирца поведал, как Слоту удалось заманить Флориана в "Ливерпуль"

Флориан Вирц Отец атакующего полузащитника Флориана Вирца поведал, как главному тренеру "Ливерпуля" Арне Слоту удалось заманить его сына в мерсисайдский клуб.

В прошлом месяце "Ливерпуль" приобрел Вица у "Байера" по сделке стоимостью 116 миллионов фунтов. В борьбе за Флориана "красные" опередили "Манчестер Сити" и "Баварию".

По словам Вирца-старшего, его сын остался под впечатлением от профессиональных и личных качеств Слота, который четко объяснил Флориану роль в команде.

"Арне Слот произвел впечатление на Флориана на футбольном поле. Также он очень приятный человек".

"Лучшими тренерами для Флориана всегда были те, кто давали ему достаточно свободы. А также те, кто проявляли к нему наибольшую эмпатию".

"Он находит футбол в Англии интересным, потому что в нем важны скорость и динамизм".

"Арне Слот представил свою игровую философию, командную тактику с акцентом на владение и прессинг, а также то, как Флориан сможет использовать свои сильные качества в этих областях".

"Это произвело решительное впечатление на Флориана. Условия для тренировок в "Ливерпуле" тоже очень впечатляют", — сообщил Ханс-Йоаким Вирц Der Spiegel.




Метки Вирц, Ливерпуль, Слот

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2025 15:00

Количество просмотров Просмотров: 962

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  1. meshuggah 19.07.2025 15:18 # meshuggah
    Из-за таких как подзалупаль рынок становится неадекватным

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  2. skydreams 19.07.2025 15:17 # skydreams
    Камаз деньги вывалили - вот как

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  3. bmw-e34 19.07.2025 15:13 # bmw-e34
    За такие бабки от Ливерпуля, он сходу должен ЗМ брать )))

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