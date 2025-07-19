Отец Вирца поведал, как Слоту удалось заманить Флориана в "Ливерпуль"

Отец атакующего полузащитника Флориана Вирца поведал, как главному тренеру "Ливерпуля" Арне Слоту удалось заманить его сына в мерсисайдский клуб.

В прошлом месяце "Ливерпуль" приобрел Вица у "Байера" по сделке стоимостью 116 миллионов фунтов. В борьбе за Флориана "красные" опередили "Манчестер Сити" и "Баварию".



По словам Вирца-старшего, его сын остался под впечатлением от профессиональных и личных качеств Слота, который четко объяснил Флориану роль в команде.



"Арне Слот произвел впечатление на Флориана на футбольном поле. Также он очень приятный человек".



"Лучшими тренерами для Флориана всегда были те, кто давали ему достаточно свободы. А также те, кто проявляли к нему наибольшую эмпатию".



"Он находит футбол в Англии интересным, потому что в нем важны скорость и динамизм".



"Арне Слот представил свою игровую философию, командную тактику с акцентом на владение и прессинг, а также то, как Флориан сможет использовать свои сильные качества в этих областях".



"Это произвело решительное впечатление на Флориана. Условия для тренировок в "Ливерпуле" тоже очень впечатляют", — сообщил Ханс-Йоаким Вирц Der Spiegel.