Грилиш будет тренироваться отдельно от "Сити"

Вингер "Манчестер Сити" Джек Грилиш будет тренироваться в одиночестве, пока не решит вопрос со своим будущим.

Напомним, "Сити" не взял Грилиша на клубный Чемпионат Мира, дав Джеку возможность подыскать новое пристанище.



Пока Грилиш не преуспел в этом начинании, поэтому в свете неопределенности со своим будущим Джек согласился отстраниться от своих партнеров по "Сити".



Как сообщает The Telegraph, Грилиш занимается на базе "Сити", но с персональным тренером, и так будет минимум до 28 июля, когда возвращается основная группа игроков первой команды "горожан".



Высокие стоимость и зарплата Грилиша усложняют задачу "Сити" по его продаже, поэтому "горожане" могут выслушать предложения по аренде 29-летнего англичанина.



Среди клубов, которым Грилиш может быть интересен, ранее назывались "Вест Хэм", "Эвертон" и "Наполи".