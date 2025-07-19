Франк не уверен насчет будущего Сона

Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк отказался предоставить какие-либо гарантии насчет будущего своего капитана Сона Хен Мина.

В минувшем сезоне, своем 10-м в клубе, Сон отпраздновал с "Тоттенхэмом" победу в Лиге Европы, однако лично для 33-летнего южнокорейца это был весьма посредственный сезон.



Сейчас у Сона остается один год по контракту, и нападающего уже давно связывают с отъездом в Саудовскую Аравию.



В преддверии товарищеского матча против "Рединга" Франк коснулся этой темы, дав понять, что будущее Сона находится в руках руководства "Тоттенхэма".



"Такого рода ситуация не бывает простой... Прямо сейчас я обладаю игроком, который нам полностью предан, хорошо тренируется и завтра сыграет. Когда игрок давно находится в клубе, всегда настанет время, когда клубу нужно будет принять решение".



"Если кто-нибудь вроде него захочет уйти на определенной стадии... Но в конце концов решение всегда за клубов. Главное, что сейчас он здесь. Я слишком не переживаю насчет этого. Давайте посмотрим через пять-шесть недель. Наверное, на следующей неделе меня спросят снова, поэтому я отрабатываю свои ответы. Прямо сейчас он здесь", — цитирует Франка The Guardian.



Также Франк не смог подтвердить, что Сон сохранит за собой капитанскую повязку.



"Хороший вопрос. Я еще ничего не решил насчет этого. У меня есть длинный список пунктом, которыми мне нужно заняться, и я делаю это в правильном порядке", — добавил Франк.