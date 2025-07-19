Мадуэке хочет выиграть все трофеи в новом сезоне

Нони Мадуэке Вингер "Арсенала" Нони Мадуэке заявил, что нацелен на завоевание трофеев со своим новым клубом.

Накануне "Арсенал" подтвердил приобретение 23-летнего Мадуэке у "Челси" за 52 миллиона фунтов, включая бонусы.

И хотя "Челси" едва выиграл Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира, Мадуэке чувствует, что сможет разжиться трофеями и в "Арсенале".

"Я являюсь тем, кто часто следует за своим внутренним чутьем, и я чувствую, что пока что это вело меня в правильном направлении. Поэтому не думаю, что здесь будет по-другому. Думаю, я добьюсь огромного успеха, и я очень счастлив быть здесь".

"Цель на предстоящий сезон? Выиграть все соревнования, в которых мы участвуем. Я чувствую, что мы определенно способны на это. Еще помогать команде во всех отношениях, как я только могу, а также расти как игрок и человек", — цитирует Мадуэке официальный веб-сайт "Арсенала".




Метки Арсенал, Мадуэке

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2025 11:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 19.07.2025 15:47 # chelsea88
    Ясен xyй аснл до него же каждый сезон титулы клепал.

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  2. animadora 19.07.2025 13:41 # animadora
    Не тот клуб выбрал для трофеев.

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  3. hunter022 19.07.2025 11:06 # hunter022
    Ноги обязан карать синюю помойку в каждой очной встрече, приятное + полезно.

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