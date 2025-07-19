Мадуэке хочет выиграть все трофеи в новом сезоне

Вингер "Арсенала" Нони Мадуэке заявил, что нацелен на завоевание трофеев со своим новым клубом.

Накануне "Арсенал" подтвердил приобретение 23-летнего Мадуэке у "Челси" за 52 миллиона фунтов, включая бонусы.



И хотя "Челси" едва выиграл Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира, Мадуэке чувствует, что сможет разжиться трофеями и в "Арсенале".



"Я являюсь тем, кто часто следует за своим внутренним чутьем, и я чувствую, что пока что это вело меня в правильном направлении. Поэтому не думаю, что здесь будет по-другому. Думаю, я добьюсь огромного успеха, и я очень счастлив быть здесь".



"Цель на предстоящий сезон? Выиграть все соревнования, в которых мы участвуем. Я чувствую, что мы определенно способны на это. Еще помогать команде во всех отношениях, как я только могу, а также расти как игрок и человек", — цитирует Мадуэке официальный веб-сайт "Арсенала".