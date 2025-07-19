"Брайтон" отклонил предложение "Милана" по Эступиньяну

Первис Эступиньян "Брайтон" отклонил предложение итальянского "Милана" о покупке защитника Первиса Эступиньяна.

Только на этой неделе появилась информация, что переговоры насчет Эступиньяна ведет "Манчестер Юнайтед", также контактируя с лагерем Первиса.

Однако "Юнайтед" — не единственный претендент на Эступиньяна. Более того, "Милан" первым оформил свой интерес к 27-летнему эквадорцу в конкретное предложение, сообщает talkSPORT.

"Брайтон" открыт к продаже Эступиньяна, потому что ранее этим летом укрепил свой левый фланг обороны Максимом Де Кейпером, однако "чайки" готовы отпустить Первиса только по правильной цене.




Метки Брайтон, Милан, Эступиньян

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2025 10:00

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