"Брайтон" отклонил предложение "Милана" по Эступиньяну

"Брайтон" отклонил предложение итальянского "Милана" о покупке защитника Первиса Эступиньяна.

Только на этой неделе появилась информация, что переговоры насчет Эступиньяна ведет "Манчестер Юнайтед", также контактируя с лагерем Первиса.



Однако "Юнайтед" — не единственный претендент на Эступиньяна. Более того, "Милан" первым оформил свой интерес к 27-летнему эквадорцу в конкретное предложение, сообщает talkSPORT.



"Брайтон" открыт к продаже Эступиньяна, потому что ранее этим летом укрепил свой левый фланг обороны Максимом Де Кейпером, однако "чайки" готовы отпустить Первиса только по правильной цене.