Висса отказался обсуждать новый контракт с "Брентфордом" и хочет уйти
"Брентфорд" предпринял неудачную попытку начать переговоры со своим нападающим Йоаном Висса о новом контракте.
Этим летом "Брентфорд" лишился своего главного тренера Томаса Франка, своего первого номера Марка Флеккена и своего капитана Кристиана Нергора, а вингер Бриан Мбемо сейчас завершает переход в "Манчестер Юнайтед" по сделке стоимостью 71 миллион фунтов.
"Брентфорд" не хотел бы потерять еще и Висса, который составлял великолепную связку с Мебмо и забил 19 голов в минувшем сезоне Премьер-Лиги.
По информации BBC, "Брентфорд" решил действовать на опережение и предпринял попытку закрыть вопрос с будущим Висса, но это попытка оказалась неудачной, потому что 28-летний игрок сборной ДР Конго не проявил интереса к идее обсудить новый контракт на улучшенных условиях.
В данный момент Висса предпочитает рассмотреть варианты с другими клубами, среди которых значатся "Ньюкасл", "Тоттенхэм" и "Ноттингем Форест".
Все три перечисленных клуба попали в еврокубки, и согласование условий личного контракта — особенно с "Тоттенхэмом", где с недавних пор трудится упомянутый выше Франк — видится формальностью.
Уже в сентябре Висса исполнится 29, и сумма в районе 40 млн. фунтов заставила бы "Брентфорд" задуматься о расставании с Йоаном.
19.07.2025 09:00
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Нахуй этот бретфорд, в чш недоклуб
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