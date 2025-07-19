Висса отказался обсуждать новый контракт с "Брентфордом" и хочет уйти

"Брентфорд" предпринял неудачную попытку начать переговоры со своим нападающим Йоаном Висса о новом контракте.

Этим летом "Брентфорд" лишился своего главного тренера Томаса Франка, своего первого номера Марка Флеккена и своего капитана Кристиана Нергора, а вингер Бриан Мбемо сейчас завершает переход в "Манчестер Юнайтед" по сделке стоимостью 71 миллион фунтов.



"Брентфорд" не хотел бы потерять еще и Висса, который составлял великолепную связку с Мебмо и забил 19 голов в минувшем сезоне Премьер-Лиги.



По информации BBC, "Брентфорд" решил действовать на опережение и предпринял попытку закрыть вопрос с будущим Висса, но это попытка оказалась неудачной, потому что 28-летний игрок сборной ДР Конго не проявил интереса к идее обсудить новый контракт на улучшенных условиях.



В данный момент Висса предпочитает рассмотреть варианты с другими клубами, среди которых значатся "Ньюкасл", "Тоттенхэм" и "Ноттингем Форест".



Все три перечисленных клуба попали в еврокубки, и согласование условий личного контракта — особенно с "Тоттенхэмом", где с недавних пор трудится упомянутый выше Франк — видится формальностью.



Уже в сентябре Висса исполнится 29, и сумма в районе 40 млн. фунтов заставила бы "Брентфорд" задуматься о расставании с Йоаном.