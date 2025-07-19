"Тоттенхэм" проявил интерес к Забарному

"Тоттенхэм" обозначил свой интерес к защитнику "Борнмута" Илье Забарному.

Ранее этим летом договориться о покупке Забарного пытался ПСЖ, а теперь конкуренцию победителям Лиги Чемпионов решил составить "Тоттенхэм", сообщает talkSPORT.



Однако склонить "Борнмут" к сделке будет непросто, Забарный лишь прошлым летом заключил новый контракт до 2029 года, а "вишенки" не хотят терять еще одного ключевого защитника после расставания с Дином Хейсеном и Милошем Керкезом.



Забарный представляет "Борнмут" после своего перехода из киевского "Динамо" в январе 2023, в течение этого времени сыграв 86 матчей и забив один гол.