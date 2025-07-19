"Тоттенхэм" проявил интерес к Забарному

Илья Забарный "Тоттенхэм" обозначил свой интерес к защитнику "Борнмута" Илье Забарному.

Ранее этим летом договориться о покупке Забарного пытался ПСЖ, а теперь конкуренцию победителям Лиги Чемпионов решил составить "Тоттенхэм", сообщает talkSPORT.

Однако склонить "Борнмут" к сделке будет непросто, Забарный лишь прошлым летом заключил новый контракт до 2029 года, а "вишенки" не хотят терять еще одного ключевого защитника после расставания с Дином Хейсеном и Милошем Керкезом.

Забарный представляет "Борнмут" после своего перехода из киевского "Динамо" в январе 2023, в течение этого времени сыграв 86 матчей и забив один гол.




Метки Борнмут, Забарный, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2025 08:00

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  1. qess 19.07.2025 10:50 # qess
    Петушила должен у петухов играть,так что все логично

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