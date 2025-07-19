"Сити" начал переговоры о возвращении Траффорда
"Манчестер Сити" провел предварительные переговоры об обратном выкупе голкипера "Бернли" Джеймса Траффорда.
С прошлого лет заполучить Траффорда пытается "Ньюкасл", но теперь Джеймс рискует стать очередным игроком, упущенным "сороками" на трансферном рынке, после Дина Хейсена, Жоао Педро, Бриана Мбемо и Уго Экитике.
По информации talkSPORT, 22-летний Траффорд может вскоре вернуться в "Сити", воспитанником академии которого он является.
В 2023 году "Сити" продал Траффорда в "Бернли" за 19 миллионов фунтов, и за два сезона на "Терф Мур" Джеймс вырос в одного из лучших английских голкиперов.
"Сити" предусмотрительно сохранил за собой опцию обратного выкупа Траффорда за 40 млн. фунтов, и сейчас "горожане" обдумывают возвращение Джеймса на случай ухода Эдерсона или Штефана Ортеги.
19.07.2025 07:00
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Пишут у Бернли встречный интерес к Ортеге. Хоть бы получилось все)
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