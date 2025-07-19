"Арсенал" и "Челси" хотят Хави Симонса

"Арсенал" и "Челси" заинтересованы в приобретении атакующего полузащитника немецкого "РБ Лейпциг" Хави Симонса.

Изначально перебравшись к "РБ Лейпциг" на правах аренды из ПСЖ, в январе этого года Симонс был выкуплен клубом Бундеслиги за 43 миллиона фунтов плюс бонусы на 26 млн. фунтов.



Однако уже этим летом Симонс может покинуть Лейпциг ради нового испытания. По информации talkSPORT, 22-летний голландец готов попробовать себя в Премьер-Лиге.



Претенденты на Симонса ожидают, что 56 млн. фунтов будет достаточно для заключения сделки, однако "РБ Лейпциг" также рассчитывает на долю с последующей перепродажи игрока.



"Арсенал" рассматривает Симонса в качестве альтернативы Эберечи Эзе из "Кристал Пэлас", собираясь пригласить еще одного атакующего игрока в случае расставания с Габриэлем Мартинелли или Леандро Троссардом.



"Челси" же видит в экс-юниоре "Барселоны" возможную замену для Кристофера Нкунку, который волен покинуть "Стэмфорд Бридж" этим летом.