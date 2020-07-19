"Лидс" объявил о покупке Лонгстаффа
"Лидс" объявил о приобретении полузащитника "Ньюкасла" Шона Лонгстаффа за 12 миллионов фунтов плюс бонусы.
Лонгстафф является продуктом академии "Ньюкасла", проведя 214 матчей за первую команду.
Однако в минувшем сезоне Премьер-Лиги Лонгстафф сыграл лишь 787 минут, а от его контракта с "Ньюкаслом" оставался один год.
Поэтому "Ньюкасл" принял решение продать 27-летнего англичанина, который заключил с вернувшимся в Премьер-Лигу "Лидсом" контракт до 2029 года.
Лонгстафф, завоевавший с "Ньюкаслом" Кубок Лиги в минувшем сезоне, стал уже пятым приобретением клуба с "Элланд Роуд" этим летом.
19.07.2025 00:05
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