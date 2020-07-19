"Лидс" объявил о покупке Лонгстаффа

"Лидс" объявил о приобретении полузащитника "Ньюкасла" Шона Лонгстаффа за 12 миллионов фунтов плюс бонусы.

Лонгстафф является продуктом академии "Ньюкасла", проведя 214 матчей за первую команду.



Однако в минувшем сезоне Премьер-Лиги Лонгстафф сыграл лишь 787 минут, а от его контракта с "Ньюкаслом" оставался один год.



Поэтому "Ньюкасл" принял решение продать 27-летнего англичанина, который заключил с вернувшимся в Премьер-Лигу "Лидсом" контракт до 2029 года.



Лонгстафф, завоевавший с "Ньюкаслом" Кубок Лиги в минувшем сезоне, стал уже пятым приобретением клуба с "Элланд Роуд" этим летом.