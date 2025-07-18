Мадуэке поблагодарил фанатов "Челси" за "похвалу и критику"

Вингер Нони Мадуэке попрощался с "Челси" перед своим переходом в "Арсенал".

Пока Мадуэке вместе с "Челси" выступал на клубном Чемпионате Мира, "Арсенал" согласовал покупку Нони за 52 миллиона фунтов.



Как только два клуба ударили по рукам, Мадуэке покинул расположение "Челси" в Америке и не остался на победный для "синих" финал против ПСЖ, хотя переход Нони в "Арсенал" был подтвержден только сейчас.



По словам 23-летнего англичанина, он сохранил о "Челси" самые приятные воспоминания, даже несмотря на критику в свой адрес время от времени.



"Дорогой футбольный клуб "Челси". Я хочу поблагодарить вас за последние три года или около того. Поблагодарить весь персонал, который помогал мне на этом пути. Поблагодарить своих партнеров по команде за все, я ухожу, испытывая лишь любовь и восхищение вами, парни. Мы добились столь многого в этом сезоне, я искренне желаю вам только наилучшего".



"Хочу сказать Энцо Мареске, что играть у него было привилегией. Спасибо за то, что старался сделать меня лучше как игрока и человека. Напоследок спасибо каждому фанату "Челси". Спасибо за вашу любовь, похвалу и критику, я ценил и то, и другое. Я ухожу отсюда лишь с приятными воспоминаниями", — пишет Мадуэке в инстаграме.