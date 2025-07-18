"Форест" наградил Сельса новым контрактом

Голкипер "Ноттингем Форест" Матц Сельс заключил со своим клубом новый контракт на улучшенных условиях.

Сельс защищает ворота "Форест" после своего перехода из "Страсбура" за 5 миллионов фунтов в феврале 2024.



В минувшем сезоне 33-летний бельгиец разделил "Золотую перчатку" Премьер-Лиги с Давидом Райей из "Арсенала", оформив 13 "клин-шитов", что позволило "лесникам" финишировать на седьмом месте и впервые с 1996 года попасть в еврокубки.



За свою надежную игру Сельс был награжден новым контрактом, который рассчитан до лета 2027 и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, сообщает BBC.