"Форест" продал Данило в "Ботафого"

Данило "Ноттингем Форест" продал своего полузащитника Данило в бразильский "Ботафого" за 19 миллионов фунтов.

Данило выступал за "Форест" после своего перехода из "Палмейраса" за 16 млн. фунтов в январе 2023.

Данило выдавали огромные авансы, сватали в топ-клубы, однако уже в матче первого тура минувшего сезона Премьер-Лиги игрок получил перелом лодыжки и пропустил почти всю кампанию.

В итоге 24-летний бразилец решил, что попытается перезагрузить свою карьеру на родине, заключив с "Ботафого" контракт до 2029 года.

Данило покидает "Форест" сыграв 62 матча во всех соревнованиях, и большая их часть пришлась на первый полный сезон полузащитника на "Сити Граунд".




Метки Ботафого, Данило, Ноттингем Форест, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2025 21:00

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