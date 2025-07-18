"Форест" продал Данило в "Ботафого"
"Ноттингем Форест" продал своего полузащитника Данило в бразильский "Ботафого" за 19 миллионов фунтов.
Данило выступал за "Форест" после своего перехода из "Палмейраса" за 16 млн. фунтов в январе 2023.
Данило выдавали огромные авансы, сватали в топ-клубы, однако уже в матче первого тура минувшего сезона Премьер-Лиги игрок получил перелом лодыжки и пропустил почти всю кампанию.
В итоге 24-летний бразилец решил, что попытается перезагрузить свою карьеру на родине, заключив с "Ботафого" контракт до 2029 года.
Данило покидает "Форест" сыграв 62 матча во всех соревнованиях, и большая их часть пришлась на первый полный сезон полузащитника на "Сити Граунд".
18.07.2025 21:00
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