"Арсенал" купил Мадуэке у "Челси" за 52 млн. фунтов

"Арсенал" завершил приобретение вингера "Челси" и сборной Англии Нони Мадуэке за 52 миллиона фунтов.

23-летний Мадуэке заключил с "Арсеналом" контракт на пять лет и в субботу вылетает с командой Микеля Артеты в предсезонное турне по Соединенным Штатам.



Как раз из Соединенных Штатов Мадуэке едва прибыл, решив не оставаться на победный для "Челси" финал клубного Чемпионата Мира против ПСЖ.



Указанная сумма сделки в 52 млн. фунтов содержит в себе бонусы на 3.5 млн. фунтов, сообщает Sky Sports.



Мадуэке забил 20 голов в 92 матчах за "Челси" после своего перехода из ПСВ за 29 млн. фунтов в январе 2023, в минувшем сезоне выиграв с "синими" Лигу Конференций.



Мадуэке провел в Эйндховене четыре с половиной года, в течение этого времени выиграв Кубок Голландии, а на родине занимался в академиях "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэма".



Зз сборную Англии Мадуэке сыграл семь матчей с момента своего дебюта в августе 2024.



Добавим, Мадуэке стал четвертым приобретением "Арсенала" этим летом после Кепы Аррисабалаги, Мартина Субименди и Кристиана Нергора. Вскоре "канониры" также надеются подписать защитника "Валенсии" Кристиана Москеру и нападающего "Брентфорда" Виктора Дьекереша.



"Нони — яркий и мощный молодой игрок, и на протяжении последних сезонов он демонстрировал игру стабильно высокого качества. Он является одним из самых талантливых фланговых нападающих в Премьер-Лиге".



"Нони всего 23 года, но он уже обладает внушительным опытом на клубном и международном уровне, и он очень хорошо знает Премьер-Лигу. Мы могли воочию увидеть мастерство Нони в последние сезоны, и мы в восторге от того, что он переходит к нам", — сообщил Артета.



