"Арсенал" купил Мадуэке у "Челси" за 52 млн. фунтов
"Арсенал" завершил приобретение вингера "Челси" и сборной Англии Нони Мадуэке за 52 миллиона фунтов.
23-летний Мадуэке заключил с "Арсеналом" контракт на пять лет и в субботу вылетает с командой Микеля Артеты в предсезонное турне по Соединенным Штатам.
Как раз из Соединенных Штатов Мадуэке едва прибыл, решив не оставаться на победный для "Челси" финал клубного Чемпионата Мира против ПСЖ.
Указанная сумма сделки в 52 млн. фунтов содержит в себе бонусы на 3.5 млн. фунтов, сообщает Sky Sports.
Мадуэке забил 20 голов в 92 матчах за "Челси" после своего перехода из ПСВ за 29 млн. фунтов в январе 2023, в минувшем сезоне выиграв с "синими" Лигу Конференций.
Мадуэке провел в Эйндховене четыре с половиной года, в течение этого времени выиграв Кубок Голландии, а на родине занимался в академиях "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэма".
Зз сборную Англии Мадуэке сыграл семь матчей с момента своего дебюта в августе 2024.
Добавим, Мадуэке стал четвертым приобретением "Арсенала" этим летом после Кепы Аррисабалаги, Мартина Субименди и Кристиана Нергора. Вскоре "канониры" также надеются подписать защитника "Валенсии" Кристиана Москеру и нападающего "Брентфорда" Виктора Дьекереша.
"Нони — яркий и мощный молодой игрок, и на протяжении последних сезонов он демонстрировал игру стабильно высокого качества. Он является одним из самых талантливых фланговых нападающих в Премьер-Лиге".
"Нони всего 23 года, но он уже обладает внушительным опытом на клубном и международном уровне, и он очень хорошо знает Премьер-Лигу. Мы могли воочию увидеть мастерство Нони в последние сезоны, и мы в восторге от того, что он переходит к нам", — сообщил Артета.
18.07.2025 20:00
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Армянская Бабца:
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Эта форма ему больше к лицу.
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Наркот, а ты зачем координаты ТЦК скидываешь в спец каналы ТГ? Ты же только благодаря им можешь быть патриотом украины за границей.
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"Ну а насчёт Николаса Джаксона, то сборная Бразилии сейчас то ещё говнецо..."
© Старая шерстяная бабца
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Рубрика Вечерняя аналитика от сосаги, ребятки, это вам не хухры-мухры
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отличная подмена Сака
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На изи подпалил красную шерсть)
Пора и затушить желтенькой лечебной!
Налетайте ослoeбы!
Я разливаю и не плачу;
то, что поднял вчера
Поймал красного лифака и держу за оба лица
Моча моя «Три топора»,
на-на-началась игра
Всё по-чесноку, если начал — отгружу сполна!
Дёрнул за рычаг,
шерстяная макака поймала мой кожаный банан,
Сегодня я гуляю! и бабки-сосачки не влазят в карман!
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вашу маму в рот ебал
в рот ебал
в рот ебал
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Как же великий Ливерпуль будет насиловать пенсов в апл , уже скоро , самый лучший игрок в историй АПЛ Король Мо Салах будет опускать пенсят на колени уехеххехехехех
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Опять у армянскай бабцы несдержание газа за рубли перед сном. Решила на фупле наискпердеть, старая шалунья.
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Радужных человечков с очередным топовым трансфером из стана ИМПЕРАТОРОВ!
Если без рофлов, ну реально, кто пояснит логику этого трансфера? Нони играет на позиции Саки, когда Сака здоров, Нони будет сидеть. 52М трансфер, баля
Без нападающего торгуются из-за пару лямов за Декереша, но берут престарелого викинга на замену Парти.
В чём тут идея гелевого наркомана?
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Просто бизнес карси!
Неплохой бегунок в целом, нет нет будет приносить результат)
Наверное самый безобидный трансфер в стан калониров от пенсов)
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нони мадуеке 7 голов 3 асиста за сезон
из них 3 в одном матче с волками
60 лямов евриков положили. Молодцы
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пойду бицушку покачаю...довела меня фатима, довела, нада стресс снять
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«Я разговаривал с Деком , Майлзом , Букайо , даже с Юррьеном , и все они говорят замечательные вещи о клубе и здешней культуре, о том, какая здесь теплая и семейная атмосфера.
Я очень рад стать частью семьи «Арсенала», – сказал Мадуэке в интервью клубному сайту.
Ох уж эта калонирская “семья”, в полку глиномесов прибыло)
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Странно, что канониры не особо довольны. Чё, шешко какой-то был бы лучше? Мадуэке и Палмер - два не окончательно потерянные атакеры в Челси. У первого хватило ума свалить раньше. Думаю, он ещё покажет себя. Чувак реально заряженный, ну а опыт и рассудительность придёт. Чего не скажешь о том же Джексоне. МЮ, если его купит, будут пиздец лохами.
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С каких пор декереш нападающий брентфорда оруууу админ нарик походу уехехехехехехехехехехех
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BREAKING: Nicolas Jackson to Manchester United, here we go!
Green light from Chelsea and club to club agreement reached for 90m package, as @TheAthleticFC reports.
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Биталя, оцени свою боль по десятибальной шкале.
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