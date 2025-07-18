"Бавария" готовит новое предложение по Луису Диасу

Луис Диас Очень скоро немецкая "Бавария" сделает новое предложение о покупке нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса.

В минувший вторник "Ливерпуль" отклонил предложение "Баварии" в 58.6 млн. фунтов о покупке Диаса.

И хотя "Ливерпуль" не хочет продавать Диаса, "Бавария" уже договорилась с Луисом и чувствует, что есть сумма, от которой чемпионы Премьер-Лиги не смогут отказаться.

По информации Sky Sport Germany, "очень, очень скоро" "Бавария" вернется с улучшенным предложением по 28-летнему игроку сборной Колумбии.

Самому Диасу "Бавария" готова предложить контракт минимум до 2029 года, тогда как в "Ливерпуле" у Луиса остается 24 месяца по действующему перспективу без ясных перспектив получить новую сделку.




Метки Бавария, Диас, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2025 19:00

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  1. gin 18.07.2025 19:41 # gin
    За 70м отпустят

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  2. meshuggah 18.07.2025 19:15 # meshuggah
    Баварка какие то кончи, за каким то гамном подзалупальным носятся

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