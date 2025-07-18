"Бавария" готовит новое предложение по Луису Диасу
Очень скоро немецкая "Бавария" сделает новое предложение о покупке нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса.
В минувший вторник "Ливерпуль" отклонил предложение "Баварии" в 58.6 млн. фунтов о покупке Диаса.
И хотя "Ливерпуль" не хочет продавать Диаса, "Бавария" уже договорилась с Луисом и чувствует, что есть сумма, от которой чемпионы Премьер-Лиги не смогут отказаться.
По информации Sky Sport Germany, "очень, очень скоро" "Бавария" вернется с улучшенным предложением по 28-летнему игроку сборной Колумбии.
Самому Диасу "Бавария" готова предложить контракт минимум до 2029 года, тогда как в "Ливерпуле" у Луиса остается 24 месяца по действующему перспективу без ясных перспектив получить новую сделку.
18.07.2025 19:00
Просмотров: 428
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
За 70м отпустят
(ответить)
Баварка какие то кончи, за каким то гамном подзалупальным носятся
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий