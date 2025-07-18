"Сандерленд" согласовал покупку Лорьянте
Новичок Премьер-Лиги "Сандерленд" согласовал покупку нападающего итальянского "Сассуоло" Армана Лорьянте.
По информации Sky Sports, "Сандерленд" заплатит за Лорьянте 17.5 млн. фунтов. Сам Арман уже согласовал условия личного контракта с "черными котами".
В предстоящий уикенд Лорьянте, забивший 19 голов за "Сассуоло" в минувшем сезоне, прибудет в Англию, чтобы пройти медобследование и связать свое будущее с "Сандерлендом" до 2030 года.
Добавим, Лорьянте стал трансферной целью "Сандерленда" неслучайно. Главный тренер "котов" Режис Ле Бри знает 26-летнего француза по совместной работе в "Ренне".
18.07.2025 18:00
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Последние комментарии:
Проблема входящих в АПЛ клубов в том, что им дают сразу куеву тучу денег. И они начинают скупать все подряд особо не думая. Это называется "усиление с целью задержаться в АПЛ". Но на самом деле это называется - золотая лихорадка.
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