"Сандерленд" согласовал покупку Лорьянте

Новичок Премьер-Лиги "Сандерленд" согласовал покупку нападающего итальянского "Сассуоло" Армана Лорьянте.

По информации Sky Sports, "Сандерленд" заплатит за Лорьянте 17.5 млн. фунтов. Сам Арман уже согласовал условия личного контракта с "черными котами".



В предстоящий уикенд Лорьянте, забивший 19 голов за "Сассуоло" в минувшем сезоне, прибудет в Англию, чтобы пройти медобследование и связать свое будущее с "Сандерлендом" до 2030 года.



Добавим, Лорьянте стал трансферной целью "Сандерленда" неслучайно. Главный тренер "котов" Режис Ле Бри знает 26-летнего француза по совместной работе в "Ренне".