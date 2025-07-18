Нападающий лиссабонского "Спортинга" Виктор Дьекереш в ярости от того, что его переход в "Арсенал" задерживается.

В прошлое воскресенье "Арсенал" согласовал со "Спортингом" компенсацию за Дьекереша в размере 55 миллионов фунтов плюс бонусы на 8.5 млн. фунтов.



Однако Дьекереш до сих пор не получил зеленый свет на то, чтобы уладить оставшиеся формальности, а уже в субботу "Арсенал" вылетает в предсезонное турне по Соединенным Штатам.



Как сообщает CNN Portugal, Дьекереш в ярости на "Спортинг" из-за такой медлительности. Виктор также освободил свое жилище в Лиссабоне и с нетерпением ждет сигнала к подписанию контракта с "Арсеналом".