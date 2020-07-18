"Юнайтед" согласовал покупку Мбемо за 71 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" согласовал приобретение вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо за 71 миллион фунтов.

Свое стартовое предложение по Мбемо в размере 55 млн. фунтов "Юнайтед" выдвинул еще в начале июня, но в ответ последовал отказ.



В конце прошлого месяца "Юнайтед" вернулся с увеличенной до 62.5 млн. фунтов суммой, но ответ "Брентфорда" остался прежним.



И только когда дело запахло жареным, и над "Юнайтед" нависла угроза упустить Мбемо, потому что "Брентфорд" не готов отпустить одновременно Бриана и Йоана Висса, "красные дьяволы" согласились заплатить столько, сколько с самого начала требовал "Брентфорд".



Как сообщает Sky Sports, "Брентфорд" гарантированно получит 65 млн. фунтов за 25-летнего игрока сборной Камеруна, а за счет бонусов стоимость сделки может вырасти на 6 млн. фунтов.



Теперь Мбемо направляется на медобследование в "Юнайтед", чтобы во вторник вылететь с командой Рубена Аморима в предсезонное турне по Соединенным Штатам.



Мбемо предстоит стать третьим приобретением "Юнайтед" этим летом после Матеуса Куньи и Диего Леона.



Минувший сезон стал лучшим в карьере Мбемо, который совершил 27 результативных действий в Премьер-Лиге.