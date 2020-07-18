"Юнайтед" согласовал покупку Мбемо за 71 млн. фунтов
"Манчестер Юнайтед" согласовал приобретение вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо за 71 миллион фунтов.
Свое стартовое предложение по Мбемо в размере 55 млн. фунтов "Юнайтед" выдвинул еще в начале июня, но в ответ последовал отказ.
В конце прошлого месяца "Юнайтед" вернулся с увеличенной до 62.5 млн. фунтов суммой, но ответ "Брентфорда" остался прежним.
И только когда дело запахло жареным, и над "Юнайтед" нависла угроза упустить Мбемо, потому что "Брентфорд" не готов отпустить одновременно Бриана и Йоана Висса, "красные дьяволы" согласились заплатить столько, сколько с самого начала требовал "Брентфорд".
Как сообщает Sky Sports, "Брентфорд" гарантированно получит 65 млн. фунтов за 25-летнего игрока сборной Камеруна, а за счет бонусов стоимость сделки может вырасти на 6 млн. фунтов.
Теперь Мбемо направляется на медобследование в "Юнайтед", чтобы во вторник вылететь с командой Рубена Аморима в предсезонное турне по Соединенным Штатам.
Мбемо предстоит стать третьим приобретением "Юнайтед" этим летом после Матеуса Куньи и Диего Леона.
Минувший сезон стал лучшим в карьере Мбемо, который совершил 27 результативных действий в Премьер-Лиге.
18.07.2025 16:00
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Последние комментарии:
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04.06.2025 08:21 #
quavo
Да пошел он накуй эта биба
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04.06.2025 08:26 #
alah
Чепушила, тебе то что, будто это с твоего нищего кармана, та максимум сорокетник зарабатываешь, нищий)
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04.06.2025 09:32 #
quavo
в грязных зеленых примерно столько и выходит братишка
Источник: https://fapl.ru/posts/115209/?c=1
(ответить)
Есть отличное кино "Нокдаун" (2005) с Расселом Кроу в главной роли.
Это реальная история американского боксера Джеймса Брэддока.
Он будучи на вершине славы вдруг терпит серию неудач и падает в бездну нищеты. Он встречает своего агента, который как ни в чем не бывало выглядит так же как в жирные времена и говорит ему "Держи марку!".
Однажды Брэддок приходит к агенту домой и видит чтоу того дома... пусто.
Всю мебель он продал, жрать дома нечего, семья голодает. только один костюмчик и всит в котором он на публике щеголяет.
Рекомендую всем посмотреть этот фильм.
--------
Я это к чему.. МЮ пытается "держать марку" и переплачивает за свою прошлую славу. Только получится ли у скама у героя того фильма снова выползти на вершину?
(ответить)
Мю лохуют, впрочем ничего нового. Другое дело если бы сразу с барского плеча закинули без тягомотины. Не можете, не рвите очелло, гондоны.
А так ему 24, вот это них себе! Норм для его возраста и статистике. , кунья , мбембо это очень неплохо! Но форвард нужнее, хотя кунья мб его исполнять будет, маунтенок пусть под ним играет с бимбой
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18.07.2025 14:34 # удалить
bembo
вуахахахахаххаха, 24+ 10 в апл за 2 сезона у кексона
СТАТИСТИКУ хейлунда и зиркзее в студию, фатимуличка
ето я даже не буду распылятся о том, что вцелом у кексона лучше движения, открывания, линк-ап, движение с мячем в ногах
ахахахах сук фатимуличка))))))))))
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18.07.2025 16:09 #
quavo
Бляя ты статист ебливый, по статистике и мудаке лучше ямаля и тевез дрочбы, так что про статистику ты бы свое ебло не открывал. Ну и надо быть полным ебланом чтобы жексона ставить выше по интеллекту , технике выше зиркзее, с хуйландом мб одного уровня, но хуйланд возможно буксует из за муму и апл
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Источник: https://fapl.ru/posts/116049/?c=1#c8077486
форвард забил за сезон 4 гола
в то же время фатима :
18.07.2025 16:09 #
quavo
Бляя ты статист ебливый, по статистике и мудаке лучше ямаля и тевез дрочбы, так что про статистику ты бы свое ебло не открывал.
Источник: https://fapl.ru/posts/116059/?c=1#c8077493
(ответить)
По информации The Guardian, "Брентфорд" не только не идет на уступки, а даже наоборот, подняв цену за 25-летнего игрока сборной Камеруна до 70 миллионов фунтов.
Источник: https://fapl.ru/posts/116024/?c=1
16.07.2025 19:08 #
quavo
Пусть сидит в свое бретфорде, мю нужен форвард
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Источник: https://fapl.ru/posts/116024/?c=1
в итоге за6рали за 71
бизнескар
Источник: https://fapl.ru/posts/116049/?c=1#c8077486
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Потом будут его хуесосить какое он днище с большой зарплатой и что этого днаря даже бесплатно никто нехочет брать мгагага
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Ляказет с алиэкспресс
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