"Сити" продал Перроне в "Комо"

"Манчестер Сити" продал полузащитника Максимо Перроне в итальянский "Комо".

В январе 2023 "Сити" потратил 8 миллионов фунтов на приглашение Перроне из "Велес Сарсфилда". Максимо успел сыграть два матча в сезоне, в котором "горожане" сделали требл.



На сезон 2023/24 Перроне был отправлен в аренду в "Лас-Пальмас", а минувшую кампанию провел в "Комо", которому помог занять 10-е место в Серии А.



В конце концов "Комо" выкупил Перроне, заключив с Максимо контракт до 2029 года. "Сити" получил за 22-летнего аргентинца 13 млн. фунтов в качестве компенсации, а также опцию обратного выкупа и право на долю в 30 процентов с последующей перепродажи игрока итальянским клубом.