Новая выездная форма "Сити" на сезон 2025/26 (ФОТО)
"Манчестер Сити" официально представил свою новую выездную форму на сезон 2025/26 от Puma.
Новая выездная форма "Сити" выполнена в однотонном черном цвете с добавлением металлических деталей и белой полосы на воротнике.
Продукт технического спонсора "Сити" является отсылкой к старейшей известной форме "горожан" от 1884 года, символизируя "вечную сущность" клуба.
Впервые команда Хосепа Гвардиолы примерит новый выездной комплект в предсезонном матче против "Палермо" 9 августа.
18.07.2025 13:00
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Последние комментарии:
Фото к новости будто РИП в 5-ый дев
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Когда то крутили рекламу "Носи чёрное!". Это была реклама шампуня...
Типа после нашего шампуня не будет никакой перхоти и черное носить не будешь бояться.
Что то в этом стиле. )
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Сука в такой форме только в 5 дивизионе играть)))))))) хахахахахах
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В ней только на похороны ходить.
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Блондиночка конечно так себе...
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в такой траурной форме только вердикт о 127 нарушениях и вылете в чемпионшип слушать
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аха шо за гомосеки
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Королевская
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