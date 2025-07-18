Новая выездная форма "Сити" на сезон 2025/26 (ФОТО)

"Манчестер Сити" официально представил свою новую выездную форму на сезон 2025/26 от Puma.

Новая выездная форма "Сити" выполнена в однотонном черном цвете с добавлением металлических деталей и белой полосы на воротнике.



Продукт технического спонсора "Сити" является отсылкой к старейшей известной форме "горожан" от 1884 года, символизируя "вечную сущность" клуба.



Впервые команда Хосепа Гвардиолы примерит новый выездной комплект в предсезонном матче против "Палермо" 9 августа.







































