Новая выездная форма "Сити" на сезон 2025/26 (ФОТО)

Новая выездная форма Манчестер Сити на сезон 2025/26 "Манчестер Сити" официально представил свою новую выездную форму на сезон 2025/26 от Puma.

Новая выездная форма "Сити" выполнена в однотонном черном цвете с добавлением металлических деталей и белой полосы на воротнике.

Продукт технического спонсора "Сити" является отсылкой к старейшей известной форме "горожан" от 1884 года, символизируя "вечную сущность" клуба.

Впервые команда Хосепа Гвардиолы примерит новый выездной комплект в предсезонном матче против "Палермо" 9 августа.

Новая выездная форма Манчестер Сити на сезон 2025/26

Новая выездная форма Манчестер Сити на сезон 2025/26

Новая выездная форма Манчестер Сити на сезон 2025/26

Новая выездная форма Манчестер Сити на сезон 2025/26

Новая выездная форма Манчестер Сити на сезон 2025/26

Новая выездная форма Манчестер Сити на сезон 2025/26

Новая выездная форма Манчестер Сити на сезон 2025/26

Новая выездная форма Манчестер Сити на сезон 2025/26

Новая выездная форма Манчестер Сити на сезон 2025/26

Новая выездная форма Манчестер Сити на сезон 2025/26




Метки Puma, Манчестер Сити, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2025 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1046

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 18.07.2025 15:53 # vyrentz
    Фото к новости будто РИП в 5-ый дев

    (ответить)

  2. zaeba1l 18.07.2025 15:16 # zaeba1l
    Когда то крутили рекламу "Носи чёрное!". Это была реклама шампуня...
    Типа после нашего шампуня не будет никакой перхоти и черное носить не будешь бояться.
    Что то в этом стиле. )

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  3. ska-skvo 18.07.2025 15:14 # ska-skvo
    Сука в такой форме только в 5 дивизионе играть)))))))) хахахахахах

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  4. animadora 18.07.2025 13:52 # animadora
    В ней только на похороны ходить.

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  5. rockhill-lfc 18.07.2025 13:31 # rockhill-lfc
    Блондиночка конечно так себе...

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  6. joker-lip 18.07.2025 13:28 # joker-lip
    в такой траурной форме только вердикт о 127 нарушениях и вылете в чемпионшип слушать

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  7. jabajaba 18.07.2025 13:21 # jabajaba
    аха шо за гомосеки

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  8. kukuruzko 18.07.2025 13:07 # kukuruzko
    Королевская

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