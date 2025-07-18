"Вест Хэм" договорился с Уолкер-Питерсом
"Вест Хэм" достиг принципиальной договоренности о переходе в клуб бывшего защитника "Саутгемптона" Кайла Уолкер-Питерса.
Контракт Уолкер-Питерса с "Саутгемптоном" истек в конце июня. Изначально Кайл собирался продолжить карьеру в "Бешикташе", но этот переход сорвался в последний момент.
Как сообщает Sky Sports, Уолкер-Питерс уже собирался вылететь в Турцию на медобследование, когда узнал об интересе "Вест Хэма", с которым он теперь согласовал контракт до 2028 года.
На следующей неделе команда Грэма Поттера вылетает в предсезонное турне по Соединенным Штатам, и ожидается, что к тому времени трансфер 28-летнего англичанина уже будет оформлен.
Добавим, в минувшем сезоне Премьер-Лиги Уолкер-Питерс сыграл 33 матча, на каждый из них выходя в стартовом составе "Саутгемптона".
18.07.2025 12:00
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