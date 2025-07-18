Гиббс-Уайт надеется решить вопрос со своим будущим до конца недели
Полузащитник "Ноттингем Форест" Морган Гиббс-Уайт надеется, что вопрос с его будущим будет решен до конца этой недели.
В минувший понедельник Гиббс-Уайт провел встречу с боссами "Форест" на тренировочной базе клуба, обсудив предложение "Тоттенхэма" в 60 миллионов фунтов о покупке Моргана.
"Лесники" до сих пор считают поступок "Тоттенхэма" нарушением конфиденциальности, потому что "шпоры" не могли знать о наличии в контракте игрока сборной Англии пункта о выкупе.
"Форест" уже подал жалобу в Премьер-Лигу и консультируется с юристами, но сам Гиббс-Уайт надеется, что ясность насчет его будущего наступит уже в предстоящий уикенд.
Это связано с тем, что команда Нуну Эшпириту Санту отправляется на тренировочный сбор в Португалию, но у Гиббс-Уайта другие планы.
18.07.2025 11:00
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