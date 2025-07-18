"Ньюкасл" может подобрать Шешко

"Ньюкасл" держит в уме вариант с приобретением нападающего немецкого "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко, отвергнутого "Арсеналом".

Ранее на этой неделе стало известно, что предложение "Ньюкасл" в 70 миллионов фунтов по Уго Экитике было отклонено, и вскоре нападающий "Айнтрахта", судя по всему, отправится в "Ливерпуль".



В случае с Йоаном Висса "Ньюкасл" тоже может постичь неудача, потому что "Брентфорд" допускает продажу или Висса, или Бриана Мбемо, к покупке которого за 70 млн. фунтов приблизился "Манчестер Юнайтед".



"Ньюкасл" по-прежнему остро нуждается в новом нападающем, что связано с попаданием "сорок" в Лигу Чемпионов и уходом Каллума Уилсона.



По информации talkSPORT, в итоге решением для "Ньюкасла" может стать Шешко, который забил 13 голов и отдал пять результативных передач в минувшем сезоне Бундеслиги.



Недавно у Шешко сорвался трансфер в "Арсенал", который предпочел 22-словенцу Виктора Дьекереша из "Спортинга", однако Беньямин по-прежнему открыт к уходу на повышение.