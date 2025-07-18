"Милан" заинтересован в Хейлунде

Итальянский "Милан" заинтересован в приглашении нападающего "Манчестер Юнайтед".

За плечами у Хейлунда два непростым сезона в "Юнайтед" после своего перехода из "Аталанты" за 72 миллиона фунтов.



В минувшем сезоне голы давались Хейлунду с большим трудом, особенно в Премьер-Лиге, где 22-летний датчанин отличился лишь четырежды.



Но репутация Хейлунда в Серии А по-прежнему сильна, и находящийся в поисках нового нападающего "Милан" сейчас пытается установить, может ли позволить себе Расмуса, сообщает Sky Sports.



Сам Хейлунд, чей контракт рассчитан до 2028 года и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, ранее говорил, что хочет остаться в "Юнайтед" и сражаться за свое место в стартовом составе.