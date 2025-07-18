"Милан" заинтересован в Хейлунде
Итальянский "Милан" заинтересован в приглашении нападающего "Манчестер Юнайтед".
За плечами у Хейлунда два непростым сезона в "Юнайтед" после своего перехода из "Аталанты" за 72 миллиона фунтов.
В минувшем сезоне голы давались Хейлунду с большим трудом, особенно в Премьер-Лиге, где 22-летний датчанин отличился лишь четырежды.
Но репутация Хейлунда в Серии А по-прежнему сильна, и находящийся в поисках нового нападающего "Милан" сейчас пытается установить, может ли позволить себе Расмуса, сообщает Sky Sports.
Сам Хейлунд, чей контракт рассчитан до 2028 года и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, ранее говорил, что хочет остаться в "Юнайтед" и сражаться за свое место в стартовом составе.
18.07.2025 09:00
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Модрич в акуе
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Остальной шлак в виде сранчо срэшфордов и спиннеров слить
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Да оставить для вротации пойдёт, будет топом, только когда *уй знает
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