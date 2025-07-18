"Милан" заинтересован в Хейлунде

Расмус Хейлунд Итальянский "Милан" заинтересован в приглашении нападающего "Манчестер Юнайтед".

За плечами у Хейлунда два непростым сезона в "Юнайтед" после своего перехода из "Аталанты" за 72 миллиона фунтов.

В минувшем сезоне голы давались Хейлунду с большим трудом, особенно в Премьер-Лиге, где 22-летний датчанин отличился лишь четырежды.

Но репутация Хейлунда в Серии А по-прежнему сильна, и находящийся в поисках нового нападающего "Милан" сейчас пытается установить, может ли позволить себе Расмуса, сообщает Sky Sports.

Сам Хейлунд, чей контракт рассчитан до 2028 года и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, ранее говорил, что хочет остаться в "Юнайтед" и сражаться за свое место в стартовом составе.




Метки Манчестер Юнайтед, Милан, Хейлунд

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2025 09:00

Количество просмотров Просмотров: 634

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  1. vandybek 18.07.2025 11:30 # vandybek
    Модрич в акуе

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  2. smokekush 18.07.2025 11:05 # smokekush
    Остальной шлак в виде сранчо срэшфордов и спиннеров слить

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  3. smokekush 18.07.2025 11:04 # smokekush
    Да оставить для вротации пойдёт, будет топом, только когда *уй знает

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