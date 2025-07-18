Нападающий немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике подал прошение о трансфере, чтобы ускорить свой переход в "Ливерпуль".

Накануне стало известно, что "Ливерпуль" выдвинул стартовое предложение о покупке Экитике и уже согласовал условия шестилетнего контракта с самим Уго.



Ранее "Айнтрахт" отклонил предложение "Ньюкасла" в 70 млн. фунтов по Экитике и надеется заставить "Ливерпуль" заплатить сумму, близкую к отступным по контракту Уго в 86.5 млн. фунтов.



Однако Экитике не хочет ждать и надеется перейти в "Ливерпуль" как можно скорее. И чтобы подвергнуть свой клуб давлению, 23-летний француз подал прошение о трансфере, сообщает Bild.