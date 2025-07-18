Экитике подал прошение о трансфере

Уго Экитике Нападающий немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике подал прошение о трансфере, чтобы ускорить свой переход в "Ливерпуль".

Накануне стало известно, что "Ливерпуль" выдвинул стартовое предложение о покупке Экитике и уже согласовал условия шестилетнего контракта с самим Уго.

Ранее "Айнтрахт" отклонил предложение "Ньюкасла" в 70 млн. фунтов по Экитике и надеется заставить "Ливерпуль" заплатить сумму, близкую к отступным по контракту Уго в 86.5 млн. фунтов.

Однако Экитике не хочет ждать и надеется перейти в "Ливерпуль" как можно скорее. И чтобы подвергнуть свой клуб давлению, 23-летний француз подал прошение о трансфере, сообщает Bild.




Метки Айнтрахт, Ливерпуль, Экитике

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2025 08:00

Количество просмотров Просмотров: 2154

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. division 18.07.2025 10:52 # division
    Гакпо-Нуньес-Экитике
    Как же я мечтаю о таком нападении в лузерке

    (ответить)

  2. tigerpool 18.07.2025 09:20 # tigerpool
    70 млн за этого чмошника уже дофига, а они хотят еще больше. Послать надо нафиг за такую наглость

    (ответить)

  3. shearer1 18.07.2025 08:53 # shearer1
    Этикетка без ценника?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: