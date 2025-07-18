Экитике подал прошение о трансфере
Нападающий немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике подал прошение о трансфере, чтобы ускорить свой переход в "Ливерпуль".
Накануне стало известно, что "Ливерпуль" выдвинул стартовое предложение о покупке Экитике и уже согласовал условия шестилетнего контракта с самим Уго.
Ранее "Айнтрахт" отклонил предложение "Ньюкасла" в 70 млн. фунтов по Экитике и надеется заставить "Ливерпуль" заплатить сумму, близкую к отступным по контракту Уго в 86.5 млн. фунтов.
Однако Экитике не хочет ждать и надеется перейти в "Ливерпуль" как можно скорее. И чтобы подвергнуть свой клуб давлению, 23-летний француз подал прошение о трансфере, сообщает Bild.
18.07.2025 08:00
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Последние комментарии:
Гакпо-Нуньес-Экитике
Как же я мечтаю о таком нападении в лузерке
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70 млн за этого чмошника уже дофига, а они хотят еще больше. Послать надо нафиг за такую наглость
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Этикетка без ценника?
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