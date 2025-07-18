Тен Хаг допускает воссоединение с Антони

Главный тренер леверкузенского "Байера" Эрик Тен Хаг допустил воссоединение с вингером "Манчестер Юнайтед" Антони в будущем.

Прежде поработав с Антони в "Аяксе", в 2022 году Тен Хаг привел игрока сборной Бразилии в "Юнайтед" по сделке стоимостью 85 миллионов фунтов.



Антони так и не оправдал свой внушительный ценник, забив лишь 12 голов в 96 матчах, и сейчас ищет себе новый клуб.



Тен Хаг не собирается звать Антони прямо сейчас, однако Эрик очень ценит 25-летнего бразильца и открыт к воссоединению в будущем.



"Он обладает огромным мастерством. Я дважды его подписывал. Он был мне как сын, он до сих пор мне как сын. Мы не заинтересованы в нем в данный момент, но давайте посмотрим, что случится в будущем", — сообщил Тен Хаг Bild.