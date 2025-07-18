Светская хроника за пятницу

"Ювентус" готов заплатить 15 миллионов фунтов за Джейдона Санчо. Йоан Висса предпочитает "Тоттенхэм". "Арсеналу" не удалось заполучить Жоау Палинью. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Ювентус" готов продать вингера Джейдона Санчо в "Юнайтед" всего за 15 миллионов фунтов. (Daily Star)



"Арсенал" купит Николаса Джексона из "Челси" или Олли Уоткинса из "Астон Виллы", если приобретение нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша сорвется. (Mediaset)



"Арсенал" уже ждет Дьекереша на медобследование. (Football Transfers)



Ранее этим летом "Арсенал" пытался приобрести полузащитника Жоау Палинью, но не смог договориться с "Баварией". (Bild)



Боссы "Ньюкасла" откажутся обсуждать переход нападающего Александера Исака в "Ливерпуль", даже если этого захочет сам игрок. (The Sun)



Нападающий "Брентфорда" Йоан Висса предпочитает перейти в "Тоттенхэм", несмотря на интерес "Ньюкасла". (talkSPORT)



Полузащитник "Атлетико" Конор Галлахер открыт к возвращению в Премьер-Лигу, где он вызывает интерес у "Ньюкасла" и "Астон Виллы". (Football Insider)



"Эвертон" сделал предложение насчет полузащитника "Ювентуса" Дугласа Луиса. (Teamtalk)



Нападающий "Брайтона" Эван Фергюсон близок к переходу в "Рому". (Fabrizio Romano)



"Вест Хэм" договаривается с бывшим защитником "Саутгемптона" Кайлом Уолкер-Питерсом. (talkSPORT)



"Лидс" обсуждает приобретение вингера "Фейеноорда" Игоря Пайшао. (Sky Sports)



"Вулверхэмптон" согласовал покупку вингера "Флуминенсе" Джона Ариаса за 22.5 млн. фунтов. (ESPN)



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Бывшие игроки "Арсенала" Бакари Санья и Жилберто Силва поедут с "канонирами" в предсезонное турне по Азии. (DailyAFC)



Хозяин "Арсенала" Стэн Кроенке был назван владельцем самой дорогой спортивной империи в 2025 году. (CNBC)



Бывшему игроку женской команде "Астон Виллы" Алише Леманн пришлось нанять телохранителя на Чемпионате Европы. (The Sun)