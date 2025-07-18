Светская хроника за пятницу
"Ювентус" готов заплатить 15 миллионов фунтов за Джейдона Санчо. Йоан Висса предпочитает "Тоттенхэм". "Арсеналу" не удалось заполучить Жоау Палинью. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.
"Ювентус" готов продать вингера Джейдона Санчо в "Юнайтед" всего за 15 миллионов фунтов. (Daily Star)
"Арсенал" купит Николаса Джексона из "Челси" или Олли Уоткинса из "Астон Виллы", если приобретение нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша сорвется. (Mediaset)
"Арсенал" уже ждет Дьекереша на медобследование. (Football Transfers)
Ранее этим летом "Арсенал" пытался приобрести полузащитника Жоау Палинью, но не смог договориться с "Баварией". (Bild)
Боссы "Ньюкасла" откажутся обсуждать переход нападающего Александера Исака в "Ливерпуль", даже если этого захочет сам игрок. (The Sun)
Нападающий "Брентфорда" Йоан Висса предпочитает перейти в "Тоттенхэм", несмотря на интерес "Ньюкасла". (talkSPORT)
Полузащитник "Атлетико" Конор Галлахер открыт к возвращению в Премьер-Лигу, где он вызывает интерес у "Ньюкасла" и "Астон Виллы". (Football Insider)
"Эвертон" сделал предложение насчет полузащитника "Ювентуса" Дугласа Луиса. (Teamtalk)
Нападающий "Брайтона" Эван Фергюсон близок к переходу в "Рому". (Fabrizio Romano)
"Вест Хэм" договаривается с бывшим защитником "Саутгемптона" Кайлом Уолкер-Питерсом. (talkSPORT)
"Лидс" обсуждает приобретение вингера "Фейеноорда" Игоря Пайшао. (Sky Sports)
"Вулверхэмптон" согласовал покупку вингера "Флуминенсе" Джона Ариаса за 22.5 млн. фунтов. (ESPN)
Другое
Бывшие игроки "Арсенала" Бакари Санья и Жилберто Силва поедут с "канонирами" в предсезонное турне по Азии. (DailyAFC)
Хозяин "Арсенала" Стэн Кроенке был назван владельцем самой дорогой спортивной империи в 2025 году. (CNBC)
Бывшему игроку женской команде "Астон Виллы" Алише Леманн пришлось нанять телохранителя на Чемпионате Европы. (The Sun)
18.07.2025 06:00
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Последние комментарии:
Простой рецепт для требла, записываем работяги;
1) продать чмошника нунеза
2) купить машину-убийцу Джексона
Почему этого не понимаем руководство ЛФК?
(ответить)
Бывший футболист Эмиль Хески был одним из тех, кто не ожидал, что «Челси» так хорошо выступит на турнире.
В интервью DAZN он сказал:
«Челси» произвел на меня впечатление. Надеюсь, это не отразится на мне плохо, но я никогда не ожидал, что они зайдут так далеко или пройдут весь путь до конца.
Типикал под3алупль.
Не ссы, ето еа те плохо не отразится, еще недельку помучаешься и попустит
(ответить)
В октябре 2024 года игрок «Челси» Тосин Адарабиойо столкнулся с Диогу Жотой. Казалось, всё было несерьёзно, но позже Диогу узнал, что у него случился скрытый коллапс лёгких.
Он отыграл весь сезон и перенёс операцию во время каникул.
В ту роковую ночь из-за этой операции ему пришлось ехать на машине. Врачи сказали, что он не может лететь самолётом.
Автопутешествие, которое не должно было состояться.
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Кто знает, как все сложилось бы, если не этот лесоруб из под моста.
(ответить)
А чего Ливерпуль за эту Экетику уцепился? Есть же ещё Шешко, который в отличии от француза, который только один сезон пошумел, стабильнее и стата у него почти такая же. При этом моложе на год и с большей вариативностью в позициях. Как раз замена Жоте, который может и на острие сыграть и оттянутого.
(ответить)
Некоторые травмы французского футболиста Юго Экитике:
-Деформация коленного сустава. Получена 13 ноября 2024 года, восстановление заняло 10 дней.
-Рана. Получена 27 сентября 2024 года, зажила к 1 октября того же года.
-Мышечные проблемы. Возникали 4 апреля 2024 года, лечение заняло 8 дней.
-Травма подколенного сухожилия. Получена 23 февраля 2022 года, восстановление заняло 69 дней.
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Как по мне, это норм для футболиста. Совсем без травм футболиста не найдешь.
А так-то характер у него норм, дисциплинирован, в скандалах не замечен.
Ему 23, на три года младше Исака, в игровом плане не хуже, а где-то даже лучше. Сам он хочет в Ливерпуль.
Одно плохо - француз. Это чисто ментальное мое/наше предубеждение.
Просто потому, что лягушатники у нас плохо приживаются.
Но он не такой француз как Мишель Платини, он потомок выходца из Африки в 3-4 поколении.
Думаю лягушек он не ест. ) К тому же чемпион Франции с ПСЖ в 22-23.
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Ювентус" готов продать вингера Джейдона Санчо в "Юнайтед" всего за 15 миллионов фунтов. ювентос харош
(ответить)
вот было бы здорово, если Арсенал приобрели Мадуэке и Джексона)
(ответить)
Походу касл исака не отпустит , даже если он сам захочит свалить
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так уж и быть пускай будет экитике
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Экитике что за фрукт в целом ? Не травмат ? Не дарвин очередной ?
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