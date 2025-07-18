Эланга планирует играть вместе с Исаком

Вингер Энтони Эланга заявил, что перешел в "Ньюкасл", чтобы играть вместе с нападающим Александером Исаком.

На прошлой неделе "Ньюкасл" завершил приобретение Эланги у "Ноттингем Форест" за 55 миллионов фунтов, и на "Сент-Джеймс Парк" Энтони повстречал своего партнера по сборной Швеции в лице Исака.



И хотя Исака настойчиво связывают с уходом из "Ньюкасла", Эланга не придает этому значения и планирует играть вместе с Александером.



"Если посмотреть на эту команду, я могу пройтись по каждому из них. Они удивительным образом провели минувший сезон".



"Алекс является одним из лучших нападающих в мире, и все мы хотим играть вместе с ним. Я играл вместе с ним на международном уровне, поэтому я могу сказать, что он — лучший".



"Слухи есть всегда, но тренироваться вместе с ним и играть на международном уровне вместе с ним было удивительно", — цитирует Элангу Sky Sports.