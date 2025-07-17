"Ньюкасл" составил шорт-лист из трех защитников

"Ньюкасл" составил шорт-лист из трех игроков по укреплению своей линии обороны.

В новом сезоне "Ньюкаслу" предстоит выступить в Лиге Чемпионов, а пока "сороки" укрепили свой состав лишь с помощью вингера Энтони Эланги.



Достоверно известно, что "Ньюкасл" ищет нового нападающего, но также клуб с "Сент-Джеймс Парк" планирует пригласить защитника.



По информации Sky Sports, в оборонительном шорт-листе "Ньюкасла" значатся 22-летний Николо Савона из "Ювентуса", 21-летний Джорджо Скальвини из "Аталанты" и 23-летний Сесар Таррега из "Валенсии".



Ожидается, что "Ньюкасл" активизируется с подписанием защитника после сорвавшегося приобретения нападающего "Айнтрахта" Уго Экитике.