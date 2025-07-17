"Ньюкасл" составил шорт-лист из трех защитников
"Ньюкасл" составил шорт-лист из трех игроков по укреплению своей линии обороны.
В новом сезоне "Ньюкаслу" предстоит выступить в Лиге Чемпионов, а пока "сороки" укрепили свой состав лишь с помощью вингера Энтони Эланги.
Достоверно известно, что "Ньюкасл" ищет нового нападающего, но также клуб с "Сент-Джеймс Парк" планирует пригласить защитника.
По информации Sky Sports, в оборонительном шорт-листе "Ньюкасла" значатся 22-летний Николо Савона из "Ювентуса", 21-летний Джорджо Скальвини из "Аталанты" и 23-летний Сесар Таррега из "Валенсии".
Ожидается, что "Ньюкасл" активизируется с подписанием защитника после сорвавшегося приобретения нападающего "Айнтрахта" Уго Экитике.
17.07.2025 23:00
Просмотров: 269
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: