"Манчестер Сити" приобрел Сверре Нюпана

Сверре Нюпан "Манчестер Сити" подтвердил приобретение перспективного полузащитника норвежского "Русенборга" Сверре Нюпана.

Долгое время Нюпана называли "новым Мартином Эдегором" и сватали в "Арсенал", но в прошлом месяце появилась информация, что Сверре близок к переходу в "Сити".

Сейчас этому поступило подтверждение, и Нюпан заключил с "Сити" контракт до 2030 года. Трансфер 18-летнего норвежца оценивается в 12.5 млн. фунтов.

Нюпан дебютировал за "Русенборг" еще в 15 лет, к моменту своего ухода сыграв за первую команду 70 матчей, в которых он забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.

Также Нюпан вызывается в молодежную сборную Норвегии U-21.

Нюпан становится пятым летним новичком "Сити" после Маркуса Беттинелли, Райана Аит-Нури, Тиджани Рейндерса и Райана Шерки.

"Я невероятно счастлив и горд тем, что перешел в "Сити". Каждый молодой футболист мечтает стать частью этого клуба и перейти в такой коллектив талантов мирового уровня".

"Я по-прежнему очень молод, и мне предстоит многому научиться, но возможность тренироваться у Пепа Гвардиолы, лучшего тренера в мире, лишь поможет мне стать лучше как игроку", — сообщил Нюпан.

Сверре Нюпан




Метки Манчестер Сити, Нюпан, Русенборг, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2025 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1092

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. thegodfather 17.07.2025 23:18 # thegodfather
    Осимхен клоун
    Офишиал

    Ему предлагали миллионы в аравии. Он отказывал.
    В итоге остался в европе. Но есть нюанс... Ето пи3дец так засрать свою карьеру... Но если уже засрал, то хоть бабки мог заработать огромные.

    (ответить)

  2. thegodfather 17.07.2025 23:08 # thegodfather
    https://m.youtube.com/shorts/biZkHxEIQ4I

    Самый красивый трофей в истории футбола. Все продумано до мелочей.

    (ответить)

  3. bembo 17.07.2025 22:59 # bembo
    я люблю Челси

    (ответить)

  4. mafia 17.07.2025 22:54 # mafia
    Любители футбола хуже пидарасов

    (ответить)

  5. alienripley 17.07.2025 22:37 # alienripley
    Смотрю в Норвегии футбол пошел вверх

    (ответить)

  6. chelsiukpro 17.07.2025 22:24 # chelsiukpro
    Болельщик пришел в музей кубков в Челси...:)
    https://www.facebook.com/share/v/16vaNG6dqn/

    (ответить)

  7. thegodfather 17.07.2025 22:11 # thegodfather
    Ето еще че за тюльпан

    (ответить)

  8. sellman 17.07.2025 21:59 # sellman
    У Сити норм перестройка грядем, просто фундамент меняют, ехехехе

    Шо это за ноунейм?

    (ответить)

  9. sausage 17.07.2025 21:44 # sausage
    Особенно не перестаю орать с трансфера узбека в Сити за 35 лямов. Это пздц мем ходячий)

    (ответить)

  10. sausage 17.07.2025 21:29 # sausage
    Миха совсем сдал. Это новость для главной? Чувак вряд ли появится в основе в этом сезоне, разве что несколько раз для засвета. Чё за пупс из говно лиги? Зато Макати в аренду отправляют) Я хз что они там мутят с этими нелогичными трансферами.

    (ответить)

  11. hachidlo 17.07.2025 21:09 # hachidlo
    Картонопуль на месте? Запах горящей шерсти на месте?

    (ответить)

  12. standard 17.07.2025 21:01 # standard
    вот вы думаете, что челси выиграл все что можно в футболе? ан нет. картонку, в отличии от ливерпуля, не выигрывали

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: