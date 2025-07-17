"Манчестер Сити" приобрел Сверре Нюпана
"Манчестер Сити" подтвердил приобретение перспективного полузащитника норвежского "Русенборга" Сверре Нюпана.
Долгое время Нюпана называли "новым Мартином Эдегором" и сватали в "Арсенал", но в прошлом месяце появилась информация, что Сверре близок к переходу в "Сити".
Сейчас этому поступило подтверждение, и Нюпан заключил с "Сити" контракт до 2030 года. Трансфер 18-летнего норвежца оценивается в 12.5 млн. фунтов.
Нюпан дебютировал за "Русенборг" еще в 15 лет, к моменту своего ухода сыграв за первую команду 70 матчей, в которых он забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.
Также Нюпан вызывается в молодежную сборную Норвегии U-21.
Нюпан становится пятым летним новичком "Сити" после Маркуса Беттинелли, Райана Аит-Нури, Тиджани Рейндерса и Райана Шерки.
"Я невероятно счастлив и горд тем, что перешел в "Сити". Каждый молодой футболист мечтает стать частью этого клуба и перейти в такой коллектив талантов мирового уровня".
"Я по-прежнему очень молод, и мне предстоит многому научиться, но возможность тренироваться у Пепа Гвардиолы, лучшего тренера в мире, лишь поможет мне стать лучше как игроку", — сообщил Нюпан.
17.07.2025 21:00
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Последние комментарии:
Осимхен клоун
Офишиал
Ему предлагали миллионы в аравии. Он отказывал.
В итоге остался в европе. Но есть нюанс... Ето пи3дец так засрать свою карьеру... Но если уже засрал, то хоть бабки мог заработать огромные.
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https://m.youtube.com/shorts/biZkHxEIQ4I
Самый красивый трофей в истории футбола. Все продумано до мелочей.
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я люблю Челси
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Любители футбола хуже пидарасов
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Смотрю в Норвегии футбол пошел вверх
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Болельщик пришел в музей кубков в Челси...:)
https://www.facebook.com/share/v/16vaNG6dqn/
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Ето еще че за тюльпан
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У Сити норм перестройка грядем, просто фундамент меняют, ехехехе
Шо это за ноунейм?
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Особенно не перестаю орать с трансфера узбека в Сити за 35 лямов. Это пздц мем ходячий)
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Миха совсем сдал. Это новость для главной? Чувак вряд ли появится в основе в этом сезоне, разве что несколько раз для засвета. Чё за пупс из говно лиги? Зато Макати в аренду отправляют) Я хз что они там мутят с этими нелогичными трансферами.
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Картонопуль на месте? Запах горящей шерсти на месте?
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вот вы думаете, что челси выиграл все что можно в футболе? ан нет. картонку, в отличии от ливерпуля, не выигрывали
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