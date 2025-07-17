"Манчестер Сити" приобрел Сверре Нюпана

"Манчестер Сити" подтвердил приобретение перспективного полузащитника норвежского "Русенборга" Сверре Нюпана.

Долгое время Нюпана называли "новым Мартином Эдегором" и сватали в "Арсенал", но в прошлом месяце появилась информация, что Сверре близок к переходу в "Сити".



Сейчас этому поступило подтверждение, и Нюпан заключил с "Сити" контракт до 2030 года. Трансфер 18-летнего норвежца оценивается в 12.5 млн. фунтов.



Нюпан дебютировал за "Русенборг" еще в 15 лет, к моменту своего ухода сыграв за первую команду 70 матчей, в которых он забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.



Также Нюпан вызывается в молодежную сборную Норвегии U-21.



Нюпан становится пятым летним новичком "Сити" после Маркуса Беттинелли, Райана Аит-Нури, Тиджани Рейндерса и Райана Шерки.



"Я невероятно счастлив и горд тем, что перешел в "Сити". Каждый молодой футболист мечтает стать частью этого клуба и перейти в такой коллектив талантов мирового уровня".



"Я по-прежнему очень молод, и мне предстоит многому научиться, но возможность тренироваться у Пепа Гвардиолы, лучшего тренера в мире, лишь поможет мне стать лучше как игроку", — сообщил Нюпан.



