"Вест Хэм" обратился насчет Грилиша

Джек Грилиш "Вест Хэм" обратился к "Манчестер Сити" насчет приглашения вингера Джека Грилиша.

Грилиш не ездил с "Сити" на клубный Чемпионат Мира, и "горожане" открыты к расставанию с Джеком, который был бледной тенью себя прежнего в двух последних сезонах.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, "Вест Хэм" стал очередным клубом, обратившимся насчет Грилиша. "Молотобойцам" нужен атакующий игрок после продажи Мохаммеда Кудуса в "Тоттенхэм" за 55 миллионов фунтов.

Как и "Эвертон", ранее проявивший интерес к Грилишу, "Вест Хэм" едва ли сможет позволить постоянный трансфер 29-летнего англичанина, предпочитая вариант с арендой.




Метки Вест Хэм, Грилиш, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2025 20:00

Количество просмотров Просмотров: 288




Поиск: