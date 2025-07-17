"Вест Хэм" обратился насчет Грилиша

"Вест Хэм" обратился к "Манчестер Сити" насчет приглашения вингера Джека Грилиша.

Грилиш не ездил с "Сити" на клубный Чемпионат Мира, и "горожане" открыты к расставанию с Джеком, который был бледной тенью себя прежнего в двух последних сезонах.



Как сообщает журналист Бен Джейкобс, "Вест Хэм" стал очередным клубом, обратившимся насчет Грилиша. "Молотобойцам" нужен атакующий игрок после продажи Мохаммеда Кудуса в "Тоттенхэм" за 55 миллионов фунтов.



Как и "Эвертон", ранее проявивший интерес к Грилишу, "Вест Хэм" едва ли сможет позволить постоянный трансфер 29-летнего англичанина, предпочитая вариант с арендой.