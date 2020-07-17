"Ювентус" сделал запрос насчет Рэшфорда
Итальянский "Ювентус" сделал свой запрос насчет нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.
По информации Sky Sports, интерес "Ювентуса" к Рэшфорду связан с неопределенностью насчет будущего Душана Влаховича, чей уход расчистил бы место для Маркуса.
"Ювентус" уже обратился к "Юнайтед" насчет Рэшфорда, начав собирать информацию об условиях трансфера 27-летнего игрока сборной Англии.
Сам Рэшфорд по-прежнему мечтает о "Барселоне", но та пока даже не контактировала с "Юнайтед".
Рэшфорд понимает, что у него нет будущего в "Юнайтед". Маркус был лишен игрового номера и тренируется на базе в Каррингтоне отдельно от первой команды.
Sky Sports добавляет, что параллельно "Ювентус" продолжает переговоры с "Юнайтед" насчет вингера Джейдона Санчо, которого "красные дьяволы" оценивают в 25 миллионов фунтов.
17.07.2025 19:00
Просмотров: 529
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: