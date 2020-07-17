"Ювентус" сделал запрос насчет Рэшфорда

Итальянский "Ювентус" сделал свой запрос насчет нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

По информации Sky Sports, интерес "Ювентуса" к Рэшфорду связан с неопределенностью насчет будущего Душана Влаховича, чей уход расчистил бы место для Маркуса.



"Ювентус" уже обратился к "Юнайтед" насчет Рэшфорда, начав собирать информацию об условиях трансфера 27-летнего игрока сборной Англии.



Сам Рэшфорд по-прежнему мечтает о "Барселоне", но та пока даже не контактировала с "Юнайтед".



Рэшфорд понимает, что у него нет будущего в "Юнайтед". Маркус был лишен игрового номера и тренируется на базе в Каррингтоне отдельно от первой команды.



Sky Sports добавляет, что параллельно "Ювентус" продолжает переговоры с "Юнайтед" насчет вингера Джейдона Санчо, которого "красные дьяволы" оценивают в 25 миллионов фунтов.