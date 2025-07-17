"Ливерпуль" договорился с Экитике

Уго Экитике "Ливерпуль" согласовал условия личного контракта с нападающим немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике.

После того, как ранее на этой неделе "Айнтрахт" отказался продать Экитике в "Ньюкасл" за 70 миллионов фунтов, в борьбу за Уго вступил "Ливерпуль".

По информации журналиста Бена Джейкобса, Экитике уже согласовал с "Ливерпулем" условия контракта до 2031 года.

В данный момент "Ливерпуль" приближается к компромиссу с "Айнтрахтом" насчет сделки стоимостью 75-80 млн. фунтов. Договоренность может быть достигнута со дня на день.

Джейкобс утверждает, что интерес "Ливерпуля" к Экитике не является внезапным. "Красные" внимательно отслеживают 23-летнего француза с апреля.




Метки Айнтрахт, Ливерпуль, Экитике

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2025 18:00

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  1. goey 17.07.2025 19:48 # goey
    Здравствуй, Нуньес, Новый Год)

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  2. shearer1 17.07.2025 19:17 # shearer1
    Всё хорошо, прекрасная маркиза...

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  3. bembo 17.07.2025 18:10 # bembo
    уихихихихих

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