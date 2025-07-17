"Ливерпуль" договорился с Экитике

"Ливерпуль" согласовал условия личного контракта с нападающим немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике.

После того, как ранее на этой неделе "Айнтрахт" отказался продать Экитике в "Ньюкасл" за 70 миллионов фунтов, в борьбу за Уго вступил "Ливерпуль".



По информации журналиста Бена Джейкобса, Экитике уже согласовал с "Ливерпулем" условия контракта до 2031 года.



В данный момент "Ливерпуль" приближается к компромиссу с "Айнтрахтом" насчет сделки стоимостью 75-80 млн. фунтов. Договоренность может быть достигнута со дня на день.



Джейкобс утверждает, что интерес "Ливерпуля" к Экитике не является внезапным. "Красные" внимательно отслеживают 23-летнего француза с апреля.

