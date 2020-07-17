МЮ улучшил предложение по Мбемо до 70 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" направил свое третье предложение о покупке вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо.

Ранее днем стало известно, о намерении "Ньюкасла", проигравшего борьбу "Ливерпулю" за Уго Экитике, приобрести Йоана Висса.



При этом "Брентфорд" исключает одновременный уход Висса и Мбемо этим летом — "пчелы" готовы продать кого-нибудь одного из своей великолепной атакующей связки.



И когда над "Юнайтед" нависла реальная угроза остаться без Мбемо, "красные дьяволы" улучшили свое предложение по Бриану до 70 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.



По информации BBC, боссы "Брентфорда" пока не обсудили новое предложение "Юнайтед", поэтому "дьяволы" все еще ждут ответа.