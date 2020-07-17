МЮ улучшил предложение по Мбемо до 70 млн. фунтов

Бриан Мбемо "Манчестер Юнайтед" направил свое третье предложение о покупке вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо.

Ранее днем стало известно, о намерении "Ньюкасла", проигравшего борьбу "Ливерпулю" за Уго Экитике, приобрести Йоана Висса.

При этом "Брентфорд" исключает одновременный уход Висса и Мбемо этим летом — "пчелы" готовы продать кого-нибудь одного из своей великолепной атакующей связки.

И когда над "Юнайтед" нависла реальная угроза остаться без Мбемо, "красные дьяволы" улучшили свое предложение по Бриану до 70 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.

По информации BBC, боссы "Брентфорда" пока не обсудили новое предложение "Юнайтед", поэтому "дьяволы" все еще ждут ответа.




Метки Брентфорд, Манчестер Юнайтед, Мбемо

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2025 17:00

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  1. empry 17.07.2025 18:36 # empry
    Трансферная политика днище полное и при Амориме. Вместо того, чтобы потратить все силы на избавление от дорогостоящего балласта, приобретаем новый. И это при том, что отдаем своих лучших игроков типа Мактомиенея за копейки которые будут игрока года берут в Италии.

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  2. black-sumrak1990 17.07.2025 18:06 # black-sumrak1990
    Норм поторговались, всё как обычно, дорого.

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  3. tigerpool 17.07.2025 17:04 # tigerpool
    Тряпки

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