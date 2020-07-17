МЮ улучшил предложение по Мбемо до 70 млн. фунтов
"Манчестер Юнайтед" направил свое третье предложение о покупке вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо.
Ранее днем стало известно, о намерении "Ньюкасла", проигравшего борьбу "Ливерпулю" за Уго Экитике, приобрести Йоана Висса.
При этом "Брентфорд" исключает одновременный уход Висса и Мбемо этим летом — "пчелы" готовы продать кого-нибудь одного из своей великолепной атакующей связки.
И когда над "Юнайтед" нависла реальная угроза остаться без Мбемо, "красные дьяволы" улучшили свое предложение по Бриану до 70 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.
По информации BBC, боссы "Брентфорда" пока не обсудили новое предложение "Юнайтед", поэтому "дьяволы" все еще ждут ответа.
17.07.2025 17:00
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Трансферная политика днище полное и при Амориме. Вместо того, чтобы потратить все силы на избавление от дорогостоящего балласта, приобретаем новый. И это при том, что отдаем своих лучших игроков типа Мактомиенея за копейки которые будут игрока года берут в Италии.
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Норм поторговались, всё как обычно, дорого.
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Тряпки
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