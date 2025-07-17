"Челси" не получит Моргана Роджерса
"Челси" едва ли удастся заполучить нападающего "Астон Виллы" Моргана Роджерса.
Этим утром издание The Sun выпустило эксклюзивный материал о том, что "Челси" сделал Роджерса своей целью номер один на остаток лета.
По информации talkSPORT, Роджерс действительно интересен "Челси", однако с высокой вероятностью Морган будет вне досягаемости для "синих" этим летом.
Главный тренер "Виллы" Унаи Эмери рассчитывает на Роджерса, вдобавок самому Моргану нужна регулярная игровая практика в сезоне перед Чемпионатом Мира.
Наконец, бирмингемский клуб оценивает 22-летнего англичанина более чем в 80 миллионов фунтов и для решения своих проблем с финансовым фейр-плей скорее продаст Джейкоба Рэмси.
17.07.2025 16:00
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