"Челси" не получит Моргана Роджерса

"Челси" едва ли удастся заполучить нападающего "Астон Виллы" Моргана Роджерса.

Этим утром издание The Sun выпустило эксклюзивный материал о том, что "Челси" сделал Роджерса своей целью номер один на остаток лета.



По информации talkSPORT, Роджерс действительно интересен "Челси", однако с высокой вероятностью Морган будет вне досягаемости для "синих" этим летом.



Главный тренер "Виллы" Унаи Эмери рассчитывает на Роджерса, вдобавок самому Моргану нужна регулярная игровая практика в сезоне перед Чемпионатом Мира.



Наконец, бирмингемский клуб оценивает 22-летнего англичанина более чем в 80 миллионов фунтов и для решения своих проблем с финансовым фейр-плей скорее продаст Джейкоба Рэмси.