"Ливерпуль" сделал предложение по Экитике

Уго Экитике "Ливерпуль" сделал официальное предложение о покупке нападающего немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике.

Журналист Фабрицио Романо не уточняет размер выдвинутого "Ливерпулем" предложения, но утверждает, что "Айнтрахт" ответил отказом.

Тем не менее, это было только стартовое предложение "Ливерпуля", и два клуба продолжают переговоры, а сам Экитике уже дал принципиальное согласие на переход к чемпионам Премьер-Лиги.

Ожидается, что компенсация за Экитике превысит 70 миллионов фунтов. При этом контракт 23-летнего француза предусматривает отступные в 86 млн. фунтов.




Метки Айнтрахт, Ливерпуль, Экитике

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2025 15:00

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