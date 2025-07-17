"Ливерпуль" сделал предложение по Экитике

"Ливерпуль" сделал официальное предложение о покупке нападающего немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике.

Журналист Фабрицио Романо не уточняет размер выдвинутого "Ливерпулем" предложения, но утверждает, что "Айнтрахт" ответил отказом.



Тем не менее, это было только стартовое предложение "Ливерпуля", и два клуба продолжают переговоры, а сам Экитике уже дал принципиальное согласие на переход к чемпионам Премьер-Лиги.



Ожидается, что компенсация за Экитике превысит 70 миллионов фунтов. При этом контракт 23-летнего француза предусматривает отступные в 86 млн. фунтов.