"Ливерпуль" сделал предложение по Экитике
"Ливерпуль" сделал официальное предложение о покупке нападающего немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике.
Журналист Фабрицио Романо не уточняет размер выдвинутого "Ливерпулем" предложения, но утверждает, что "Айнтрахт" ответил отказом.
Тем не менее, это было только стартовое предложение "Ливерпуля", и два клуба продолжают переговоры, а сам Экитике уже дал принципиальное согласие на переход к чемпионам Премьер-Лиги.
Ожидается, что компенсация за Экитике превысит 70 миллионов фунтов. При этом контракт 23-летнего француза предусматривает отступные в 86 млн. фунтов.
17.07.2025 15:00
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