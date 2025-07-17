"Ньюкасл" вышел из борьбы за Экитике

"Ньюкасл" завершил свой интерес к нападающему немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, такое решение боссы "Ньюкасла" приняли после того, как "Айнтрахт" отклонил их предложение в 70 миллионов фунтов, а в борьбу за Экитике вступил "Ливерпуль".



Самоустранившись, "Ньюкасл" расчистил дорогу к переходу Экитике в "Ливерпуль". Продавать Александера Исака, которого изначально хотели "красные", "сороки" по-прежнему не собираются.



Теперь "Ньюкасл" сосредоточится на прочих целях по укреплению нападения. Одной из таковых ранее назывался Олли Уоткинс из "Астон Виллы".