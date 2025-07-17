"Ньюкасл" вышел из борьбы за Экитике

Уго Экитике "Ньюкасл" завершил свой интерес к нападающему немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, такое решение боссы "Ньюкасла" приняли после того, как "Айнтрахт" отклонил их предложение в 70 миллионов фунтов, а в борьбу за Экитике вступил "Ливерпуль".

Самоустранившись, "Ньюкасл" расчистил дорогу к переходу Экитике в "Ливерпуль". Продавать Александера Исака, которого изначально хотели "красные", "сороки" по-прежнему не собираются.

Теперь "Ньюкасл" сосредоточится на прочих целях по укреплению нападения. Одной из таковых ранее назывался Олли Уоткинс из "Астон Виллы".




Метки Айнтрахт, Ньюкасл, Экитике

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2025 13:00

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  1. bangladesh 17.07.2025 14:29 # bangladesh
    а ЛФК получается вышел из борьбы за Исака, ну ппц, спасибо че

    (ответить)

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