"Ньюкасл" вышел из борьбы за Экитике
"Ньюкасл" завершил свой интерес к нападающему немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, такое решение боссы "Ньюкасла" приняли после того, как "Айнтрахт" отклонил их предложение в 70 миллионов фунтов, а в борьбу за Экитике вступил "Ливерпуль".
Самоустранившись, "Ньюкасл" расчистил дорогу к переходу Экитике в "Ливерпуль". Продавать Александера Исака, которого изначально хотели "красные", "сороки" по-прежнему не собираются.
Теперь "Ньюкасл" сосредоточится на прочих целях по укреплению нападения. Одной из таковых ранее назывался Олли Уоткинс из "Астон Виллы".
17.07.2025 13:00
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а ЛФК получается вышел из борьбы за Исака, ну ппц, спасибо че
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