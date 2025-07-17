"Ливерпуль" опережает "Ньюкасл" в борьбе за Экитике

"Ливерпуль" опережает "Ньюкасл" в борьбе за нападающего немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике.

Ранее на этой неделе "Айнтрахт" отклонил предложение "Ньюкасла" в 70 миллионов фунтов о покупке Экитике, и ожидалось, что вскоре "сороки" предпримут вторую попытку.



Однако затем в борьбу за Экитике вступил "Ливерпуль", переключившись на Уго с Александера Исака, продажу которого "Ньюкасл" наотрез отказался обсуждать.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, к настоящему моменту "Ливерпуль" значительно продвинулся в переговорах и с "Айнтрахтом", и с самим Экитике. "Красные" гораздо ближе к согласованию трансфера Уго, нежели "Ньюкасл".



"Ливерпуль" по-прежнему рассматривает Исака своей целью номер один среди нападающих, но если бомбардир "Ньюкасла" не будет доступен, "красные" готовы довольствоваться Экитике.