"Ливерпуль" опережает "Ньюкасл" в борьбе за Экитике
"Ливерпуль" опережает "Ньюкасл" в борьбе за нападающего немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике.
Ранее на этой неделе "Айнтрахт" отклонил предложение "Ньюкасла" в 70 миллионов фунтов о покупке Экитике, и ожидалось, что вскоре "сороки" предпримут вторую попытку.
Однако затем в борьбу за Экитике вступил "Ливерпуль", переключившись на Уго с Александера Исака, продажу которого "Ньюкасл" наотрез отказался обсуждать.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, к настоящему моменту "Ливерпуль" значительно продвинулся в переговорах и с "Айнтрахтом", и с самим Экитике. "Красные" гораздо ближе к согласованию трансфера Уго, нежели "Ньюкасл".
"Ливерпуль" по-прежнему рассматривает Исака своей целью номер один среди нападающих, но если бомбардир "Ньюкасла" не будет доступен, "красные" готовы довольствоваться Экитике.
17.07.2025 12:00
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