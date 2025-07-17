"Ливерпуль" опережает "Ньюкасл" в борьбе за Экитике

Уго Экитике "Ливерпуль" опережает "Ньюкасл" в борьбе за нападающего немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике.

Ранее на этой неделе "Айнтрахт" отклонил предложение "Ньюкасла" в 70 миллионов фунтов о покупке Экитике, и ожидалось, что вскоре "сороки" предпримут вторую попытку.

Однако затем в борьбу за Экитике вступил "Ливерпуль", переключившись на Уго с Александера Исака, продажу которого "Ньюкасл" наотрез отказался обсуждать.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, к настоящему моменту "Ливерпуль" значительно продвинулся в переговорах и с "Айнтрахтом", и с самим Экитике. "Красные" гораздо ближе к согласованию трансфера Уго, нежели "Ньюкасл".

"Ливерпуль" по-прежнему рассматривает Исака своей целью номер один среди нападающих, но если бомбардир "Ньюкасла" не будет доступен, "красные" готовы довольствоваться Экитике.




Метки Айнтрахт, Исак, Ливерпуль, Ньюкасл, Экитике

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2025 12:00

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