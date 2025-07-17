"Челси" провел переговоры с агентом Эзе
"Челси" провел переговоры с агентом вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе.
Этим летом "Челси" уже приобрел Джейми Гиттенса и ожидает прихода Эстевао Виллиана. Но при этом "синие" все еще могут попрощаться с Нони Мадуэке и Кристофером Нкунку.
Поэтому "Челси" открыт к дальнейшим приобретениям среди фланговых игроков, и журналист Саймон Филлипс утверждает, что "синие" провели новый раунд переговоров с лагерем Эзе.
Эзе, которым также интересуется "Арсенал", открыт к переходу в топ-клуб этим летом, а контракт 27-летнего англичанина с "Пэлас" предусматривает отступные в 68 миллионов фунтов.
Со стороны "Пэлас" существует встречный интерес к защитнику "Челси" Трево Чалобе, который на минувший сезон был отправлен в аренду к "орлам", но в январе "синие" досрочно его вернулся из-за кадрового кризиса в обороне.
17.07.2025 11:00
Просмотров: 781
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Походу пенсы хотят скупить всех, кто хоть что-то из себя представляет. И Экитике хотят, и этого и Гарначо.
(ответить)
Англискую сборную у себя соберают? И так дакуя Англиков в команде.
(ответить)
НАКУЯ ЭЗЕ, балядь???! Да заберите вы Гехи!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий