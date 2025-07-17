"Челси" провел переговоры с агентом Эзе

Эберечи Эзе "Челси" провел переговоры с агентом вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе.

Этим летом "Челси" уже приобрел Джейми Гиттенса и ожидает прихода Эстевао Виллиана. Но при этом "синие" все еще могут попрощаться с Нони Мадуэке и Кристофером Нкунку.

Поэтому "Челси" открыт к дальнейшим приобретениям среди фланговых игроков, и журналист Саймон Филлипс утверждает, что "синие" провели новый раунд переговоров с лагерем Эзе.

Эзе, которым также интересуется "Арсенал", открыт к переходу в топ-клуб этим летом, а контракт 27-летнего англичанина с "Пэлас" предусматривает отступные в 68 миллионов фунтов.

Со стороны "Пэлас" существует встречный интерес к защитнику "Челси" Трево Чалобе, который на минувший сезон был отправлен в аренду к "орлам", но в январе "синие" досрочно его вернулся из-за кадрового кризиса в обороне.




Метки Кристал Пэлас, Челси, Эзе

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2025 11:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 17.07.2025 12:30 # tigerpool
    Походу пенсы хотят скупить всех, кто хоть что-то из себя представляет. И Экитике хотят, и этого и Гарначо.

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  2. chelsiukpro 17.07.2025 11:52 # chelsiukpro
    Англискую сборную у себя соберают? И так дакуя Англиков в команде.

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  3. sellman 17.07.2025 11:42 # sellman
    НАКУЯ ЭЗЕ, балядь???! Да заберите вы Гехи!

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