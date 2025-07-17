"Челси" провел переговоры с агентом Эзе

"Челси" провел переговоры с агентом вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе.

Этим летом "Челси" уже приобрел Джейми Гиттенса и ожидает прихода Эстевао Виллиана. Но при этом "синие" все еще могут попрощаться с Нони Мадуэке и Кристофером Нкунку.



Поэтому "Челси" открыт к дальнейшим приобретениям среди фланговых игроков, и журналист Саймон Филлипс утверждает, что "синие" провели новый раунд переговоров с лагерем Эзе.



Эзе, которым также интересуется "Арсенал", открыт к переходу в топ-клуб этим летом, а контракт 27-летнего англичанина с "Пэлас" предусматривает отступные в 68 миллионов фунтов.



Со стороны "Пэлас" существует встречный интерес к защитнику "Челси" Трево Чалобе, который на минувший сезон был отправлен в аренду к "орлам", но в январе "синие" досрочно его вернулся из-за кадрового кризиса в обороне.