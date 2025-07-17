Четыре клуба Премьер-Лиги хотят Эль-Ханнуса

Четыре клуба Премьер-Лиги заинтересованы в приобретении полузащитника "Лестера" Билаля Эль-Ханнуса.

Эль-Ханнус только прошлым летом присоединился к "Лестеру", перебравшись из "Генка" по сделке стоимостью 20 миллионов фунтов.



В своем дебютном английском сезоне Эль-Ханнус забил три гола и отдал пять результативных передач в 36 матчах за "Лестер" с учетом всех соревнований.



Усилий Эль-Ханнуса оказалось недостаточно, чтобы "Лестер" удержался в Премьер-Лиге, и теперь 21-летний марокканец, способный сыграть центрального полузащитника или плеймейкера, может покинуть "Кинг Пауэр".



По информации talkSPORT, после вылета "Лестера" в Чемпионшип Эль-Ханнус может быть выкуплен за фиксированную сумму в 22.5 млн. фунтов, что заинтересовало "Сандерленд", "Ноттингем Форест", "Эвертон", "Вест Хэм", а также "Монако" и "Байер".