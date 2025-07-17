Шерингем считает, что Рэшфорд не заслуживает перехода в "Барселону"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем считает, что нападающий "красных дьяволов" Маркус Рэшфорд не заслуживает перехода в испанскую "Барселону".
В минувшем сезоне Рэшфорд имел большие проблемы с дисциплиной, а также отказался подстраиваться под требования нового главного тренера Рубена Аморима.
По мнению Шерингема, столь некрасивое поведение Рэшфорда не должно быть поощрено переход в более сильный клуб.
"С моей точки зрения, если ты переходишь из "Манчестер Юнайтед" в "Барселону", это шаг вперед, которого он не заслуживает".
"Я нахожу всю эту ситуацию очень губительной, если сравнивать с моими временами и тем, как ты стремился к привилегии играть за столь громадный клуб".
"Слышать, когда кто-нибудь говорит таким образом, говорит о своем желании уйти... Мне не понравилось, когда это делал Пьер-Эмерик Обамеянг в "Арсенале", это было губительно, и я надеюсь, Рэшфорд не добьется перехода, к которому он стремится", — цитирует Шерингема Evening Standard.
17.07.2025 08:00
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