"Ювентус" заинтересован в Рэшфорде

Итальянский "Ювентус" заинтересован в приглашении нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

Рэшфорд уже вышел из отпуска и приступил к тренировкам на базе "Юнайтед", но занимается отдельно от первой команды и был лишен игрового номера.



Рэшфорд понимает, что ему нет места в планах главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима, однако далеко не факт, что Маркусу удастся осуществить свою мечту о "Барселоне", учитывая финансовые затруднения каталонского клуба.



Альтернативой "Барселоне" для Рэшфорда может стать "Ювентус", который, как сообщает Sky Sports, уже изучает условия сделки по 27-летнему игроку сборной Англии.



Источник добавляет, что пока у "Юнайтед" нет никаких предложений по Рэшфорду, а "Барселона" даже не обращалась насчет Маркуса.