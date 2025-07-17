Мерсон предположил, что "Арсенал" может продать Сака после покупки Мадуэке

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон предположил, что с помощью Нони Мадуэке "канониры" готовятся к продаже своего вингера Букайо Сака.

Еще на прошлой неделе "Арсенал" достиг договоренности с "Челси" о покупке Мадуэке за 52 миллиона фунтов.



Это совершенно не укладывается у Мерсона в голове. Пол лишь может предположить, что затем "Арсенал" продаст свою, возможно, главную звезду.



"Я ошеломлен тем, что "Арсенал" покупает Нони Мадуэке. Я в шоке. Если бы "Арсенал" взялся покупать игрока из "Челси", то о Мадуэке я бы подумал в последнюю очередь".



"Я просто не представляю его в "Арсенале". Это куча денег за игрока, который не является проверенным бомбардиром. Он является того рода игроком, который проводит хороший матч время от времени, не более того. У него нет стабильности в игре".



"Надеюсь, я ошибаюсь, но у него будут хорошие матчи, как за сборную Англии в прошлом месяце. А затем вы не увидите его несколько недель".



"В "Челси" я бы всегда предпочитал Джейдона Санчо, нежели его. Не хочу проявить неуважение к игроку, но я ошеломлен тем количеством денег, которые "Арсенал" платит за него".



"Челси" просто не верит, что им подвернулась эта сделка. Они не могут поверить в свою удачу".



"Одной вещи я не понимаю. Лучшая позиция Мадуэке — правый фланг, откуда он смещается в центр и бьет по воротам. Кто делает это в "Арсенале"? Букайо Сака. А он не отдаст своего места в стартовом составе "Арсенала".



"Учитывая это, 52 миллиона фунтов — это много денег для запасного игрока такого возраста".



"Назовите меня циником, но нет ли здесь еще одной причины, почему они делают это? Нет ли у них сомнений насчет будущего Сака? Они заключат эту сделку, которая отроет возможность к продаже Сака или кого-нибудь еще".



"Сака — должен играть в "Арсенале" каждую неделю. Без него команда не похожа на себя. Игроки вокруг не похожи на себя, когда он не играет".



"Если он в форме, то играет. Так зачем тратить 52 миллиона фунтов на его дублера?" — сообщил Мерсон Sky Sports.