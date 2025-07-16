Всемирно знаменитая модель и актриса Клаудия Шиффер стала совладельцем "Брентфорда".

Шиффер стала миноритарным акционером "Брентфорда" вместе со своим супругом Мэттью Воном, кинорежиссером и продюсером, известным по фильмам "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш" и "Пипец".



Из официального заявления "Брентфорда" следует, что приход Шиффер и Вона обеспечит клубу дополнительные инвестиции в состав, а также создаст расширенные коммерческие возможности.



Добавим, крупнейшим акционером "Брентфорда" остается Мэттью Бенхам, который контролирует клуб с 2012 года.