Клаудия Шиффер стала совладельцем "Брентфорда"

Клаудия Шиффер Всемирно знаменитая модель и актриса Клаудия Шиффер стала совладельцем "Брентфорда".

Шиффер стала миноритарным акционером "Брентфорда" вместе со своим супругом Мэттью Воном, кинорежиссером и продюсером, известным по фильмам "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш" и "Пипец".

Из официального заявления "Брентфорда" следует, что приход Шиффер и Вона обеспечит клубу дополнительные инвестиции в состав, а также создаст расширенные коммерческие возможности.

Добавим, крупнейшим акционером "Брентфорда" остается Мэттью Бенхам, который контролирует клуб с 2012 года.




Метки Брентфорд, Шиффер

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2025 22:00

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Последние комментарии:




  1. gabaduzer 17.07.2025 01:24 # gabaduzer
    папику деньги отмыть надо.

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  2. bembo 16.07.2025 22:08 # bembo
    ох едрит мадрид
    в молодости гарячая штучка

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