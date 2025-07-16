Клаудия Шиффер стала совладельцем "Брентфорда"
Всемирно знаменитая модель и актриса Клаудия Шиффер стала совладельцем "Брентфорда".
Шиффер стала миноритарным акционером "Брентфорда" вместе со своим супругом Мэттью Воном, кинорежиссером и продюсером, известным по фильмам "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш" и "Пипец".
Из официального заявления "Брентфорда" следует, что приход Шиффер и Вона обеспечит клубу дополнительные инвестиции в состав, а также создаст расширенные коммерческие возможности.
Добавим, крупнейшим акционером "Брентфорда" остается Мэттью Бенхам, который контролирует клуб с 2012 года.
16.07.2025 22:00
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папику деньги отмыть надо.
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ох едрит мадрид
в молодости гарячая штучка
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