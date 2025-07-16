"Фулхэм" хочет вернуть Риса Нелсона

"Фулхэм" выразил желание вернуть вингера "Арсенала" Риса Нелсона.

Как раз в "Фулхэме" Нелсон и провел сезон 2024/25 на правах аренды, но себя толком не проявил, забив два гола в 12 матчах с учетом всех соревнований.



Проявить себя лучше Нелсону помешала полученная в декабре травма задней поверхности бедра. В феврале Рис уже был близок к возвращению в строй, но получил аналогичное повреждение на другой ноге и перенес операцию.



Тем не менее, как сообщает BBC, "Фулхэм" готов дать Нелсону второй шанс. "Дачники" уже обратились к "Арсеналу" и выразили желание вернуть 25-летнего англичанина.



По всей видимости, речь идет снова об аренде, которая может стать третьей для Нелсона за четыре последних года.